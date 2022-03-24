鄧聲興：華電動車行業發展勢提速

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續一個月，使得作為能源大國的俄羅斯遭西方國家嚴厲的經濟制裁。

由於俄羅斯屬於全球石油第3大產區，國際市場對原油供應憂心忡忡，無疑推高了全球原油價格。3月2日，紐約期油7年多來首度突破每桶100美元；布蘭特期油在3月7日清晨一度攀上139.13美元，創下近14年來新高。

與此同時，歐盟正考慮禁運俄羅斯石油，市場正評估歐盟完全禁制俄羅斯石油的可能性。據國際能源機構(IEA)數據指出，經合組織(OECD)去年第四季自前蘇聯國家進口的石油接近每日400萬桶，其中大部分來自俄羅斯。

如果歐盟完全避開來自俄羅斯港口和管道的石油，這將使市場減少200萬桶以上的石油，會讓油價短期內升至接近每桶120美元的水平。

在戰火綿延造成油價大漲的當下，似乎只有不仰賴石油驅動、以電池為儲能及動力來源的電動車行業最能受惠。

全球汽車產業料不論在需求或供給端，都將加速迎向電動化，使得電動汽車普及的速度進一步加快，加上國際碳排限制持續趨嚴，在各國政府「碳中和」的政策下，電動車行業在未來至少10年的成長之路仍然明確。

以中國為例，國務院印發《「十四五(第14個5年計劃)」節能減排綜合工作方案》的通知。提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。中國汽車工業協會日前宣布，2月份內地汽車銷量繼1月的增長之後，再增18.7%，達到174萬輛；今年首兩個月，新能源汽車銷量按年增長1.5倍，佔新車銷量比重達17.9%，已十分接近2025年目標。

在滲透率方面，據發改委的數據顯示，到2025年，中國智能汽車數量將達到2,800萬輛，滲透率82%；2030年將達到約3,800萬輛，滲透率95%。可見電動車行業的快速發展已是大勢所趨，疊加當下各國為擺脫對於石油的依賴，或將出台更多利好電動車的政策，令人對電動車行業的發展前景充滿信心。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)