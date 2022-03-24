鄧聲興：中長線看好小米　上望阻力17.7元

小米集團(1810)公布截至2021年12月底止全年業績，錄得總收入3,283億元人民幣(下同)，按年增長33.5%；經調整淨利潤達220億元，按年升69.5%。受到核心零部件全球供應短缺及新冠疫情持續等影響下，集團全年營收和利潤仍錄得顯著增長，各分部業務全年收入均創歷史新高。

期內，集團持續推進「手機×AIoT」的核心戰略，銷量及平均售價均獲提升，使得其全年智能手機收入達2,089億元，按年增長37.2%；智能手機出貨量按年升30%，達1.903億台。據Canalys數據，2021年集團智能手機出貨量排名全球第3，市佔率為14.1%；在中國大陸地區智能手機出貨量排名第3，市佔率由2020年的12.1%升至15.2%，創歷史新高；在歐洲地區智能手機出貨量市佔率為22.5%，排名第2。

與此同時，集團更宣布未來將斥100億港元回購股份，展現集團對自身業務展望及前景充滿信心。中長線看好，阻力位為17.7元，支持位見13元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)