許繹彬：港股雨過天青仍有驟雨 物管股具反彈力
2022年03月24日 10:17
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股上周曾一度插至18,000點的懸崖邊緣，及後在北水猛烈灌溉下，港股報復式反彈，除締造了逾3,000億港元的成交外，更在短短6個交易日，氣勢如虹地衝穿22,000水平。是次反彈，可算是近十年罕見，相信會為港股歷史寫下「大奇迹」的一頁。
他指，能夠締造此等「大奇迹」，除獲國家隊出手力挺外，亦可能是外資基金「沽過龍」，及各類衍生產品囤積太多淡倉，尤其期權產品。他指，不少人相信期權是一項能夠「刀仔鋸大樹」的玩意，導致近年不斷有新兵加入期權市場，但歷史告訴我們，當市況風平浪靜時，所有投資產品均有其獨特賺錢之處，但當市況長期反方向時，衍生產品就會因其時間值或需求性問題，變得失去其防守力而引起毫無承接的斬倉，相反股票卻是一種實質投資，除非是持有細價股，否則最終仍有承托，所以各類投資永遠也應保持量力而為及因應時勢的心法作出準備。
許續稱，恒指在一口氣重上22,000點後，可能會呈現拉鋸，適逢快將期指結算，上落波幅恐怕會較大。中國恒大(03333)及其嫡系停牌，着手展開新一輪的重組方案，恒大事件發酵已接近一年，拖累一眾內房股的股價猶如掉進深淵，外間認為今次重組對恒大而言，可謂捱過暗黑的日子，消息一出，帶動內房股偷步炒上，而慘被牽連的物管股，相信可被看高一線，從融創服務(01516)在黑暗中仍可發盈喜，就足以證明物管仍有其可取之處；好像雨過天青，但仍偶然出現驟雨，不妨留意藍籌之一的碧桂園服務(06098)。