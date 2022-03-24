許繹彬：港股雨過天青仍有驟雨　物管股具反彈力

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股上周曾一度插至18,000點的懸崖邊緣，及後在北水猛烈灌溉下，港股報復式反彈，除締造了逾3,000億港元的成交外，更在短短6個交易日，氣勢如虹地衝穿22,000水平。是次反彈，可算是近十年罕見，相信會為港股歷史寫下「大奇迹」的一頁。

他指，能夠締造此等「大奇迹」，除獲國家隊出手力挺外，亦可能是外資基金「沽過龍」，及各類衍生產品囤積太多淡倉，尤其期權產品。他指，不少人相信期權是一項能夠「刀仔鋸大樹」的玩意，導致近年不斷有新兵加入期權市場，但歷史告訴我們，當市況風平浪靜時，所有投資產品均有其獨特賺錢之處，但當市況長期反方向時，衍生產品就會因其時間值或需求性問題，變得失去其防守力而引起毫無承接的斬倉，相反股票卻是一種實質投資，除非是持有細價股，否則最終仍有承托，所以各類投資永遠也應保持量力而為及因應時勢的心法作出準備。