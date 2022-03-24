【高盛推介】騰訊業績後受壓 資金趁低吸納
2022年03月24日 10:32
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(23日)收市後公布截至去年底止全年業績，期內收入達1,441.88億元人民幣，按年升8%；列帳純利達949.58億元人民幣，按年升60%。然而末季非國際財務報告準則純利按年跌25%至248.8億元人民幣。及後有券商指業績合乎預期，並料線上廣告業績將於今年末恢復增長。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價584元。
騰訊周三微升約0.3%，周四(24日)早段受壓曾失守380元水平，現報380.6元，跌約2.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見周三好倉及淡倉皆獲資金轉向流入，分別有約450萬及1,100萬元。牛熊證方面，可見周三流入牛證的資金集中在360元收回區域的產品。周三流入熊證的資金則散布在各收回區域產品。
觀察港股通資金流向，可見騰訊於周三繼續獲北水買入，錄得約12.3億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊購(20200)，為500元以下行使價中年期選擇中最高槓桿。貼價選擇可留意年期約年期約4個月的騰訊購(11630)。低面值選擇可留意中長期的騰訊購(17327)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66912)，遠牛選擇可留意騰訊牛(66907)，與現價有約30及50元收回距離。
騰訊購20200，行使價485.922元，2022年6月27日到期，實際槓桿9倍，高槓桿。
騰訊購11630，行使價460.25元，2022年7月12日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
騰訊購17327，行使價427.18元，2023年1月9日到期，實際槓桿4.3倍，低面值、中長期。
騰訊牛66912，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛66907，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，近50元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的價外選擇可留意年期約6個月的低街貨騰訊沽(12853)。貼價選擇可留意年期約5個月的騰訊沽(11632)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(57224)，與現價有約30元收回距離。
騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿4.9倍，價外、低街貨。
騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。
騰訊熊57224，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。