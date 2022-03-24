【高盛推介】騰訊業績後受壓　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(23日)收市後公布截至去年底止全年業績，期內收入達1,441.88億元人民幣，按年升8%；列帳純利達949.58億元人民幣，按年升60%。然而末季非國際財務報告準則純利按年跌25%至248.8億元人民幣。及後有券商指業績合乎預期，並料線上廣告業績將於今年末恢復增長。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價584元。

騰訊周三微升約0.3%，周四(24日)早段受壓曾失守380元水平，現報380.6元，跌約2.2%。

觀察個股輪證資金流向，可見周三好倉及淡倉皆獲資金轉向流入，分別有約450萬及1,100萬元。牛熊證方面，可見周三流入牛證的資金集中在360元收回區域的產品。周三流入熊證的資金則散布在各收回區域產品。

觀察港股通資金流向，可見騰訊於周三繼續獲北水買入，錄得約12.3億元資金淨買入。

騰訊購20200，行使價485.922元，2022年6月27日到期，實際槓桿9倍，高槓桿。

騰訊購11630，行使價460.25元，2022年7月12日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

騰訊購17327，行使價427.18元，2023年1月9日到期，實際槓桿4.3倍，低面值、中長期。

騰訊牛66912，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛66907，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，近50元收回距離遠牛。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿4.9倍，價外、低街貨。

騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

騰訊熊57224，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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