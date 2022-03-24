郭家耀：恒指22500點力有阻力　中移未升完...

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，俄烏局勢沒有進展，油價又趨勢向上，美股走勢偏弱拖累港股，預期恒指短期走勢反覆，但仍有機會再上高位。郭又指，部分藍籌業績令人失望，大市由低位回升出整固是正常，但整體回調壓力較細，早前成交亦保持活躍，有長資線資金補倉，料恒指22,500點以上有阻力，20天線附近約21,500為支持位。