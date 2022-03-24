郭家耀：恒指22500點力有阻力 中移未升完...
2022年03月24日 10:40
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，俄烏局勢沒有進展，油價又趨勢向上，美股走勢偏弱拖累港股，預期恒指短期走勢反覆，但仍有機會再上高位。郭又指，部分藍籌業績令人失望，大市由低位回升出整固是正常，但整體回調壓力較細，早前成交亦保持活躍，有長資線資金補倉，料恒指22,500點以上有阻力，20天線附近約21,500為支持位。
騰訊控股(00700)業績較市場預期差，股價受壓，郭指出，市場有負面反應可以理解，但他認為市場很快可以消化，若監管及宏觀經濟出現扭轉，下半年業績料較理想。他相信騰訊下半年廣告業務，會隨着基數趨低或有改善，加上內地年內有機會重推遊戲版號，應對股價有刺激作用。
中國移動(00941)業績符合預期，管理層對業務前景感樂觀，主因5G資本開支已到達高峰，往後現金流水平較強，並預期未來3年將派息率提升至70%以上，郭指派息政策慷慨令投資者驚喜，這意味將來息率會進一步提升，預計會受投資者追捧。他指中移股價雖已由低位上升不少，但估值平，市盈率仍處單位數，現階段可吸納作中長線收息部署。