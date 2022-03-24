傳俄國央行行長欲「跳船」　普京強留收拾殘局

外媒引述消息人士透露，俄羅斯總統普京下令入侵烏克蘭後，俄央行行長Elvira Nabiullina試圖「跳船」，但被普京要求留下收拾殘局。

報道指出，俄烏開戰令Elvira Nabiullina上任9年的許多功績付諸東流，令她萌生去意。然而，現時離職會被視為對普京的背叛，畢竟兩人已密切合作接近20年。無論如何，現年58歲的Elvira Nabiullina上周被提名新的5年任期。

據報，Elvira Nabiullina過去的工作受到業界表揚，曾被《Euromoney》及《銀行家》等刊物評為世界上最好的中央銀行家之一。俄羅斯正面對被國際制裁孤立的戰時經濟，在外企撤離的情況下，富有經驗的央行行長對重建經濟尤其重要。隨着西方制裁導致盧布暴跌，Elvira Nabiullina將關鍵利率提高1倍以上，並實施資本管制阻止現金外流。

據悉，俄羅斯目前只有一名高階官員因俄烏戰事辭職，即長期從事經濟改革的Anatoly Chubais，本周已卸任普京的氣候大使並離開俄羅斯。