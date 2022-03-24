【高盛推介】中國人壽周四業績　窩輪點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：周四(24日)公布業績的中國人壽，周三(23日)升約1.1%，周四早段輕微回吐，最低見12.16港元。現報12.26元，跌約0.5%。中人壽早前公布，在未經審計下去年公司累計原保險保費收入約6,200億元人民幣。並指中國人身險業仍處於重要的戰略機遇期，長期發展形勢依然向好。

中國平安周三升約1.4%，周四低開後反彈，現報57.3元，升約1.1%。在平保早前公布去年業績後，有券商指新業務價值合乎預期，及指市場仍關注平保的保險經紀改革。該行維持對平保「增持」評級。

觀察個股輪證資金流向，中人壽認購證於本周一(21日)及本周二(22日)共錄得約60萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

平保方面，認購證及認沽證於近日皆獲資金沽出，並轉倉部署牛熊證。牛熊證方面，周三流入牛證的資金較集中在50元收回區域的產品。熊證於周三繼續獲資金流入，有約30萬元。

中壽購21549，行使價13.7元，2022年5月23日到期，實際槓桿13.0倍，行使價12至14元間產品中，槓桿最高。

中壽購28031，行使價14.2元，2022年7月18日到期，實際槓桿10.3倍，中期、低面值。

平安購29788，行使價70.05元，2022年7月26日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、低街貨。

平安牛51351，收回價50元，行使價49.4元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

平安沽18059，行使價42.95元，2022年6月22日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低街貨。

平安熊62437，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，近13元收回距離遠熊。

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