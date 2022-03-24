華潤啤酒去年多賺1.19倍　股價挫逾6%

潤啤股價午後急插6.4%，低見48.2元。

公司指出，純利增加主要源於：較2020年，(1)根據集團於2021年1月22日訂立的搬遷補償協議就出讓其擁有的一塊土地收取初始補償收益；(2)毛利因集團產品平均售價上升而增加，以及(3)行政及其他費用主要因關廠相關的固定資產減值虧損和一次性確認員工補償及安置費用下降而減少，以抵銷(4)銷售及分銷費用主要因市場推廣費用及員工成本上升而增加。

展望未來，面對疫情的不確定性，集團將繼續做好積極應對局部疫情反覆的準備。面對

原材料與包裝物價格上漲，集團亦將持續緊密跟蹤國內外原材料與包裝物料市場動態，

採取擇機合理儲備及推行錯峰採購等措施，以應對價格上漲的壓力。

今年計劃推出多個新產品，其中包括「雪花全麥純生」和「喜力®0.0無醇啤酒」，豐富產品多樣性，以滿足消費者不同的需求。此外，為應對行業競爭對手在酒吧和小酒館的布局，集團亦會積極研究拓展小酒館業務，開拓啤酒產品新營銷渠道。

同時，集團亦將繼續做好中國品牌和國際品牌的推廣和渠道營銷，推動人才四化、卓越製造、信息化升級、營運變革及營銷數字化等業務舉措落地，提升集團競爭地位；亦會持續關注合適非啤酒酒精類飲品的發展機會，通過有限多元化發展，發掘潛在的協同效益，進一步拓展業務。