【產經直播】港股有力繼續上？
2022年03月24日 12:06
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港股低位回升，重上22,000點關，短期上升空間仲有幾多？俄烏局勢未明，北約峰會前，國際油價抽升，三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)不容錯過？
中美監管對壘有望緩和，不過股王騰訊上季業績遜預期，股民一方面想捕捉科技股轉勢，但又怕個股風險高，心大心細點算好？吼實三星中國龍網ETF(02812)有優勢？
年初至今，環球市況波動，加上疫情反覆、俄烏衝突加劇、大宗商品溢價等等因素，引發通脹居高不下，唔想身家大縮水？揀三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)可以對抗通脹？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大證券國際財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
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