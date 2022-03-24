【產經直播】港股有力繼續上？

2022年03月24日 12:06
  • 東網電視
    更多新聞短片
    港股低位回升，重上22,000點關，短期上升空間仲有幾多？俄烏局勢未明，北約峰會前，國際油價抽升，三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)不容錯過？
    中美監管對壘有望緩和，不過股王騰訊上季業績遜預期，股民一方面想捕捉科技股轉勢，但又怕個股風險高，心大心細點算好？吼實三星中國龍網ETF(02812)有優勢？
    年初至今，環球市況波動，加上疫情反覆、俄烏衝突加劇、大宗商品溢價等等因素，引發通脹居高不下，唔想身家大縮水？揀三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)可以對抗通脹？
    今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大證券國際財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
    三星彭博環球半導體ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/3132
    三星NYSE FANG+ ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/2814
    三星中證中國龍網 ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/2812
    三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/3187
    三星標普高盛原油ER期貨ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/3175
    更多ETF產品即上：
    https://www.samsungetfhk.com/zh/
    歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18/