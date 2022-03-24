中集安瑞科料今年氫能業務資本開支3億人民幣

總經理楊曉虎表示，氫能作為公司天然氣外主要發展的清潔能源，氫能業務的手頭訂單截至去年底為1.3億元人民幣(下同)，新簽訂單為2.3億元。他表示，氫能有一定的庫存量，但大部份都會建基於訂單上，不會純粹為公司建立庫存，主因氫能業務屬新需求，公司相關業務仍在初期研發階段，「有訂單才會承建」。今年有兩個氫能建設項目，料今年氫能資本開支約3億元。至於整體清潔能源產能「完備及充足」。

他承認，去年人民幣匯率變動確實對公司帶來負面影響，​​鋼材等原材料價格不斷上升亦令毛利受壓，公司與供應商有較好戰略合作關係，公司在價格、交付、及付款條款等方面能保持相對優勢，相信成本風險不大。

全球供應鏈樽頸持續，預期主要來自海外市場的化工業務，罐式集裝箱等核心產品價格目前不錯，在全球物流效率沒有顯著改善情況下，預料短期需求仍然旺盛。

他續稱，去年公司液化天然氣價格(LNG)出現「旺季不旺，淡季不淡」的反常情況，淡季的時候，LNG價格不低，主因民眾提前為冬季儲備，短期需求急升；旺季時，價格反而回落，對相關業務造成負面影響。相比只關注天然氣價格，公司更關注油氣差價，目前油價格不斷上漲，相信氣體優勢能夠同時體現，因油氣價格掛鈎，將有利相關裝備應用。

楊表示，俄烏局勢對公司影響有限，清潔能源業務在歐洲佔比不多，未來或有新機遇，歐洲以往多利用管道輸送氣體能源，在當前俄烏局勢下，如德國便加快LNG批發流程。據他了解，公司相關企業也接收到部分歐洲項目前期交流邀請，料歐洲各國將加速LNG接收站建設，有利公司未來發展。