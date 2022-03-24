中國太平：前董事長受查對公司未形成更大影響

管理層指，有關王濱的報道出現後公司已即時回應部分股東的郵件和電話查詢，對於公司不發布公告說明，主要由於公司與大眾一樣透過公開渠道獲知訊息，就公司而言不存在因披露而未披露的信息。同時，正值年度業績審計的關鍵時期，公司需和外部審計師共同查核相關情況。由於目前對王濱的調查仍在進行，具體情況有待相關部門公布。

另外，近年內地壽險行業經紀隊伍有下滑趨勢，恐拖累保險公司新業務價值增長，惟去年中國太平代理人人力較年初增長1%，年內代理人每月活動人力人均期繳保費升至13,040元人民幣，帶動境內壽險新業務價值按年增長3.6%，至91.04億港元，主要由於公司加強代理人的賦能以及加大線上線下融合等。

展望未來行業前景，管理層表示，雖然目前挑戰眾多，惟內地經濟發展穩定向好、商業保險市場有巨大潛力，加上核心客戶群有年輕化趨勢，對行業前景充滿信心。