騰訊績差股價跌　一文看清大行最新分析

●大摩予騰訊評級「增持」

摩根士丹利稱，騰訊收入與廣告和遊戲市場疲弱一致，各業務部門的毛利率亦低於預期，將騰訊2022年收入及非IFRS運營溢利預測各降2%及4%，以反映廣告及雲端市場下行，以及毛利率壓力，期待遊戲審批恢復、短視頻廣告變現作為推動2022年底增長重新加速的催化劑。大摩將其目標價由520元降至480元，評級「增持」。

●美銀證券降騰訊目標價至536元

美銀證券指出，騰訊去年第4季收入1,440億元人民幣，按年升8%；經調整純利跌25%，兩者均低於市場預期。該行將其目標價由592元降至536元，評級維持「買入」。

●摩通料騰訊今年收入增5%

摩根大通預期，騰訊去年集中投資，將影響今年利潤率及盈利增長，或續拖累股價，但對其長期盈利可持續性仍充滿信心，預期騰訊今年收入增長5%，經調整每股盈利跌9%；另預計騰訊2023年收入增長將恢復至15%。

該行認為，內地未成年人遊戲保護措施的影響、遊戲版號審批暫停及網絡廣告等板塊的監管變化，以及直播競爭等因素，將令騰訊核心社交網絡服務、遊戲、雲和金融科技收入增長在未來2至3個季度續受壓，維持騰訊「減持」評級，目標價265元。

●花旗下調騰訊目標價至562元

花旗表示，騰訊管理層料今年全年能完全消化因內地遊戲保護措施而產生的負面影響，相信線上廣告今年後期將恢復增長，維持其評級「買入」，以反映其放緩增長前景，目標價由634元下調至562元。