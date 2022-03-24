帕克旗下皇冠集團被西澳省政府要求整改2年

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)近年捲入洗錢和旗下場地容許黑幫活動等醜聞，繼其大本營墨爾本業務自去年10月起需要被省政府整改兩年後，其珀斯業務也遭相同命運。

珀斯所屬的西澳省國會周四(24日)公開皇家委員會(英聯邦國家最高級別調查機構)針對該企的調查報告，該份長達996頁紙的報告指出，皇冠的罪行包括促成洗錢活動、容許有犯罪紀錄的賭業中介(疊碼仔)在珀斯營運、沒有對病態賭徒的傷害減至最低、過往沒有對省監管機構採開放透明的態度。建議對皇冠加強監管，和採用更嚴厲的處罰。

報告未有提出褫奪皇冠的西澳省賭牌，或為免影響該省5,000人失業。但報告同時向皇冠提岀59項建議，包括要增大皇冠在該省持牌公司的董事會規模，引入更多的獨立董事去監察公司的營運；賭場方面需採取行動維護負責任賭博，包括為角子機設每局最高10澳元(約58.5港元)投注上限和使用時間上限等。另外，亦要在該省的多個監管機構監察下整改兩年，到期後再作檢討。

該企則發公告，表示會研究該份報告，並會以合作和具建設性的態度去配合其中的建議。