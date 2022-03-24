道期升過百點 比特幣企4.3萬美元
2022年03月24日 16:11
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●美匯指數報98.85；港匯見7.8239；離岸人民幣(CNH)報6.3811；美元兌日圓報121.62；歐元企1.0982，英鎊處1.3189。金價報1,943美元。布油報121.97美元，紐油報114.79美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨升106點。
●市後關注點
20:30 美國2月耐用品訂單
20:30 美國第四季度經常帳
20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
21:45 美國3月Markit製造業、服務業採購經理指數(PMI)
●恒生指數失守兩萬二關，全日收報21,945點，跌208點或0.94%。國企指數收報7,528點，跌106點或1.4%；科技指數收報4,609點，跌140點或2.95%。主板成交1,499億港元。https://bit.ly/36HEmN0
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●滬綜指收跌20點，傳媒娛樂股跌2.4%，地產及釀酒股齊挫2.2%，船舶製造股跌2.1%。https://bit.ly/3qTgyx9
●中國經濟：
-工信部部長赴聯通、中電信及中移開展專題調研。
-上海臨港新片區爭取2025年網絡安全產業規模破30億人幣。
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●俄國經濟；
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