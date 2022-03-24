蝕足3個月！MPF首季累輸2.6萬元　夠買2手盈富基金...

恒指3月勁坐「過山車」，既冷不防俄烏兩國開戰，又遇上中概股退市風險，期內大市曾經下試18,000點的6年低位，及後才回升至22,000點水平，高低波幅達4,702點。

至於期內香港股票、中國及大中華股票兩大投資組別，更差絕一眾股票基金，分別錄得7.32%及8.31%的負回報；首3個月計亦錄得雙位數蝕幅，各跌10.85%及13.73%，齊拖強積金後腿。

不過3月下旬美股跌少一大截，則令美國股票由蝕變賺升1.77%，在一眾基金組合中表現最強，環球股票亦升0.59%，雙雙成為「升市稀客」。然而，首季計兩大組別仍然跌7.59%及6.44%。

上古國際集團董事梁彥穎認為，由於中美貿易戰始終未完，所以港股比例應維持在50%以下水平，美股比例亦不宜多過一半。他指出，倘若「打工仔」較早前成功撈底買入港股基金，相信可以坐享其成，且毋須過分操心，並預期港股後市仍然有機會回試20,000點大關，建議大家屆時再把握時機入市。

他又提到，全球正式進入加息周期，在息口趨升的情況下，可以買入一些受惠加息周期的股票基金，而環球股票基金是選擇之一。至於各國央行相繼開始加息，他認為將打擊長年期債券基金和高息債券基金回報表現，建議不宜持有。