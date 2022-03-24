【貴價樓乏力】2月2000萬元以上豪宅買賣登記量創兩年新低

受疫情爆發拖累，豪宅交投顯著減少。中原地產研究部黃良昇指出，今年2月份價值2,000萬元以上的豪宅(包括一手及二手)買賣合約登記錄169宗，總值約96.29億元，較1月的221宗及約123.69億元，分別下跌約23.5%及約22.2%。宗數創2020年4月錄134宗後的22個月或近兩年新低，而金額則創2021年1月83.59億元後的13個月或逾一年新低。

有關數字反映1月疫情擴大，樓市氣氛放緩，導致整體豪宅交投調整回軟，至於疫情持續、放寬按保、港股波動，以及美國加息等影響，將於3月及4月登記數字中反映。

一手豪宅登記方面，上月份錄56宗，總值約32.93億元，較1月的92宗及約54.87億元，分別下跌約39.1%及約40%。當中一手宗數創2020年10月後的16個月新低，金額則為2021年2月後的一年新低。顯示發展商減慢推售豪宅新盤，以致一手豪宅買賣明顯回落。

至於二手物業，2月份豪宅買賣合約登記錄113宗，總值約63.35億元，較1月的129宗及約68.82億元，分別下跌約12.4%及約7.9%。宗數創2020年4月後的22個月新低，金額則是2021年1月後的13個月新低。反映1月用家及投資者入市意欲明顯減慢。

而上月份買賣登記宗數最多的豪宅屋苑為港鐵黃竹坑站港島南岸第2期揚海，錄15宗，總值約6.19億元。其次是西南九龍維港滙II，錄5宗，涉額約1.77億元。