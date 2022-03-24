中原陳永傑：料下月有7至8成機會出現「樓市小陽春」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，疫情曠日持久，過去兩年的樓市交投屬「內循環」，幾乎都是「香港人買香港樓」，並以用家為主導，而物業市場依然創出多個紀錄，故預計疫情放緩，今年4月7至8成機會出現樓市小陽春。

陳氏續指，受惠放寬按保，加上有市民會選擇置業作為對沖貨幣貶值的工具，使近期二手市場交投轉旺。雖然受限於禁聚令，發展商未有推出全新樓盤，使3月至今一手市場錄約90宗成交，陷入歷史低位。他預計，本月全月會錄約150宗新盤交投，與2月相若。但若然下月能放寬社交距離措施，使整體經濟活動轉為活躍，相信下月一手成交量可達過千宗，亦即按月急增8至9倍。

中原按揭董事總經理王美鳳指，雖然美國聯儲局上周公布加息0.25厘，但現時香港銀行體系結餘充裕，所以預計港元拆息(HIBOR)即使上升，但未必會跟足美國息率上升幅度。

同時，她認為，進一步放寬按保的亮點，為樓價的適用範圍增至1,920萬元，而貸款額上限為960萬元，換言之，約1,000萬元的單位都能夠承造較高成數的按揭，故除了能幫忙上車客之外，亦可忙換樓家庭入市。而現時有大銀行提供按揭預批證明書，亦可增強買家置業信心。

此外，她亦提醒，新按保計劃已於2月23日生效，已持有物業有人士亦可申請，但須為自住用途，而且不可承造超過八成按揭。同時，新按保可用於轉按，但不可套現，亦可以用於轉走發展商高成數一按。