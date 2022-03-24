旭輝：未來將更注重權益銷售背後的含金量及利潤

林中說，公司邁入第三個五年戰略期，要「穿新鞋、走新路」，過去關注規模，未來將關注經營效益、核心利潤跟股本回報率(ROE)，加快數碼化轉型，提質增效降本。

林中說，房地產是個周期性行業，有春夏秋冬，現在只不過是冬天，不是末日，離春天不遠了。他相信，今年內地樓市呈「前低後高」，有別於去年的「前高後低」，政策已經見底，市場即將見底，並將逐步復甦，預計五、六月份有「小陽春」。當中1線城市表現料最佳、2線城市表現穩定，至於3、4線城市仍有去庫存壓力。

截至去年底，旭輝已進入「綠檔」，即當局針對房企財務指標設下的「三道紅線」全部達標。其中淨負債率為62.8%，現金短債比為2.6倍，剔預收款後的資產負債率為69.7%。

旭輝本月初與平安銀行訂立戰略合作協議，獲取50億元的併購融資額度，首席財務官楊欣表示，接下來也會跟其他主要合作銀行簽訂額度。因為這些併購額度既不計算銀行「兩集中」的紅線內，既不計算房企的「三道紅線」的新增有息負債內，故公司未來還會在這方面積極拓展。

毛利率下行問題方面，楊指，隨着行業逐步回升，監管層對土地出讓政策調整，毛利率未來大概率會修復。公司除了在開發業務方面盡力保持毛利率高於行業平均水平，公司採取「輕重並舉」的戰略，隨着商業、代建或長租公寓業務等非房地產業務收入佔比逐步增加，將明顯修復公司的毛利率。