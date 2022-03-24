華潤啤酒：啤酒成本受壓　今年部分產品或加價4至6%

他強調，去年部分主流酒及中檔酒為抵銷成本上漲，已加價，故今年加幅不會比去年激烈及廣泛，將在銷售旺季進一步研究，如果最終決定加價，有機會在6至7月後實施。同時提到，公司中高檔產品增長近三成，去年整體原材料成本提升所帶來的影響可控，再加上產能完善等措施，有信心可消除成本上漲的負面影響。

他指，已透過積極採購鎖定所有麥芽價格，有關材料不會對今年成本帶來額外影響，惟鋁罐、紙箱及其他原材料成本的上升，則需要通過加價進一步消化。

去年下半年業務表現較上半年差，侯氏解釋，主要是新冠肺疫情及嚴格的防疫政策抑制啤酒消費，影響盈利水平。不過，今年首兩個月行業出現「小繁榮」，銷量錄雙位數增長，中高檔產品增長甚至較去年上半年更快。在預期疫情持續時間不長的情況下，對今年行業前景審慎樂觀，但不會遜於去年，相信一旦解除封城、防疫措施等，有爆發式銷售。

產能方面，他提到，產能完善的戰略目標成效良好，去年按進度關閉5間工廠，預期今年關閉工廠數量會進一步減少，可能是2至3間，甚至更少。重申高端化是公司未來主要戰略目標，而雪花啤酒的高端化速度、質量和規模均超預期。公司原預測次高檔以上啤酒銷量會在2023年至2025年間實現200萬噸銷量，相信可提前在今年突破此水平。

至於喜力中國，他說，收購喜力中國後，近三年業務增長迅速，合作雙方都滿意表現。由於喜力過去產能已不能滿足未來發展，將會於浙江建廠，以支持華東地區發展，另在福建興建供喜力廠房，供全國需求，並支持業務未來5年的增長及銷量目標。