港交所與廣州碳交所簽署合作備忘錄

根據合作備忘錄，未來雙方將共同探索區域碳市場的深度發展、創建適用於大灣區的自願減排機制，以助中國內地實現碳達峰、碳中和的目標。

雙方還將充分發揮各自優勢，就碳市場及碳金融開展交流，並積極研究國際碳市場的規則、標準和路徑，以支援中國碳市場的國際化建設。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，開拓立足長遠的市場和業務是香港交易所可持續發展承諾的核心，很高興與廣州碳交所合作，積極探索碳市場和碳金融的新機遇。香港和廣州將在推動大灣區綠色金融和可持續發展的進程中發揮重要作用，並期待與廣州碳交所合作，推動低碳經濟在大灣區及其他地區的發展。

廣州交易集團董事長羅俊茯表示，全球綠色發展低碳轉型浪潮正在興起，廣州碳交所在全國較早探索以市場化機制推動雙碳目標實現路徑，積極助力粵港澳大灣區應對氣候變化及可持續發展，在碳市場及相關綠色金融服務領域具有豐富的實踐經驗。非常高興與香港交易所一起，充分發揮雙方優勢，立足大灣區、對接國際，不斷推動區域綠色轉型和高品質發展。

廣州碳交所成立於2012年，隸屬廣州交易集團，是廣東省唯一指定的碳排放配額有償發放及市場交易平台，也是國家核證自願減排量(CCER)的指定交易機構。作為國內七大碳交易試點交易所之一，廣州碳交所2021年碳排放配額現貨成交2,751萬噸，交易規模位居全國各試點交易平台首位。