又找麻煩？美國會議員提案取消華永久貿易最惠國地位

繼制裁俄羅斯後，外媒報道，美國共和黨聯邦眾議員Chris Smith表示，已與跨黨派議員提出出旨在取消中國永久貿易最惠國地位的法案。

據報，Smith提出的法案獲得民主黨同僚Tom Suozzi和另一共和黨同僚Tom Tiffany的連署，該法案要求把中國的貿易地位與該國的人權狀況重新掛鈎，並要求美國總統每年都必須審核實，才能給予中國正常貿易關係地位。3月較早前，美國共和黨3位聯邦參議員Tom Cotton、Jim Inhofe及Rick Scott亦共同提出了取消中國永久正常貿易關係的法案。

資料顯示，1980年代，美國政府曾逐年審議中國的貿易最惠國待遇，但每年都予以延長。美國國會1990年曾決定不再延長中國的貿易最惠國地位，惟遭當時的總統老布殊否決。1994年，克林頓政府將中國的貿易地位與人權狀況脫鈎。2000年，美國給予中國永久性正常貿易關係地位，為中國加入世界貿易組織(WTO)鋪路。

在俄國入侵烏克蘭後，美國拜登總統宣布將取消俄羅斯的永久正常貿易關係地位，聯邦眾議院已以壓倒多數表決通過暫停俄國的這項貿易待遇，聯邦參議院多數黨領袖Chuck Schumer呼籲盡快通過相關法案。法案必須由聯邦眾議院和參議院通過相同版本，並由總統簽署，才能生效成為法律。