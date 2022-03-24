歐舒丹收購澳洲文青護膚品牌Grown Alchemist

護膚品牌L'OCCITANE歐舒丹( 00973 )宣布，收購澳洲文青保養品牌Grown Alchemist。據協議，歐舒丹向由公司控股股東LOG控制大多數股權的公司LOGI，收購目標公司14 Groupe S.A.的49.24%股權，相當於14 Groupe S.A.的76.18%投票權；而14 Groupe S.A.持有Grown Alchemist的65%股權及投票權。

收購後，Grown Alchemist將成為歐舒丹非全資附屬公司，其財務將於集團綜合入賬。Grown Alchemist餘下實益擁有人為其創始人Keston Muijs及Jeremy Muijs，彼等間接持有Grown Alchemist的餘下35%股權，並將於收購事項完成後繼續為Grown Alchemist股東。截至去年6月底止年度，Grown Alchemist除稅後純利321.25萬澳元。

歐舒丹認為，憑藉Grown Alchemist對注重健康、有影響力的千禧世代及Z世代客戶的吸引力，歐舒丹將能夠進一步擴大其國際消費者形象及市場範圍。

完成後，歐舒丹將取代LOGI成為股東協議訂約方，據此歐舒丹將向各餘下股東授出認沽期權，以出售該餘下股東擁有的期權權益予歐舒丹；及各餘下股東將向歐舒丹授出認購期權，以收購該餘下股東擁有的期權權益。期權將進一步使餘下股東的利益與集團的利益保持一致，並激勵該等股東與歐舒丹共同發展Grown Alchemist的財務及營運表現。倘期權獲悉數行使，14 Groupe S.A.將成為歐舒丹的全資附屬公司。