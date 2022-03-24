畢馬威：已制定共融多元化計劃

會計師行畢馬威全球表示，過去一直有就環境、社會及治理(ESG)工作，並在推進2030年淨零排放方面取得進展，亦已制定和推行全新的《共融、多元化及平等(IDE)集體行動計劃》。畢馬威全球主席兼首席執行官 Bill Thomas 表示，整個世界正面臨幾十年來最嚴重的動盪時期之一，畢馬威有責任支援員工、客戶，以及社會尋求更美好、更可持續、更團結的未來。面對不斷加劇的挑戰，集團知道必須對自身的決策負責，而今天的決策將會對未來產生重要影響，故將持續與利益相關方、同事，及其客戶，一起支援這個世界做出積極改變的重要原因。

畢馬威全球企業及公共事務部主管合夥人Jane Lawrie說，在推進「我們的影響力計劃」過程中，關注對員工和業務至關重要、以及公司能夠發揮最大影響的領域，並正積極應對那些對全球構成重塑性影響的事項，為了員工、客戶和社區的可持續性未來採取措施，同時也為集團提供清晰的ESG路線圖。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳指，未來將會把ESG理念進一步融入到自身的公司營運及服務當中，同時為客戶帶來一場思維變革。

畢馬威中國企業及公共事務部主管合夥人楊潔補充，中國對於亞太地區的可持續發展產生重要影響，而畢馬威中國過去ESG的工作包括脫碳、提升女性領導力，以及構建一個包容、平等、互惠的生態。