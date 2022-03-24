俄烏戰火引爆東西雙方對抗　全球化已終結？

俄烏戰事今日滿月，過去一個月不但國際地緣政治版圖突變，就連全球經濟格局也空前轉向。被視為「基金界一哥」、全球最大資產管理公司貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)警告，過去30年「全球化」格局終結了，未來世界無論是經濟模式、供應鏈、企業都要歸邊，以至貨幣及投資領域皆會徹底洗牌！

自開戰後，俄國股市於2月26日起停市，今在戰事「滿月」之日復市，亦為總統普京打經濟戰吹響號角！在開市前，普京為回擊歐美，宣布將拒絕所有參與制裁俄國的「不友好國家」以美元和歐元支付天然氣供應，全部要用俄國貨幣盧布。消息一出，盧布周三曾大漲近9%，兌每美元高見87.5，重返2月24日開戰時水平，周四則最多回吐至97.5，仍為2月底水平，較歷史低位150已大幅回升。

普京反擊初步奏效主因是俄國天然氣佔歐洲總消費量約四成，今年內歐盟從俄國進口天然氣金額每天在兩億至8億歐元之間，加上德國已反對歐盟「一刀切」禁俄國能源進口，因會令經濟立即衰退。截至1月27日，Gazprom對歐洲天然氣銷售當中，58%以歐元結算，39%為美元，英鎊約佔3%。

除歐洲外，印度取態亦惹關注。外媒引述印度出口商協會預計，印度盧比與俄國盧布貿易機制可能最快下周推出，政府或允許4到5家印度國有銀行參與對俄交易，因印度需要廉價石油及肥料來維持經濟活動。

在西方制裁下，俄國截至3月18日的通脹從一周前的12.54%，增至14.53%，為2015年11月以來新高。另有傳俄國央行行長Elvira Nabiullina曾尋求請辭，但被普京要求留下。

美警告中企 別「芯」在俄

正當美國總統拜登赴歐之際，該國商務部長雷蒙多警告，若中國公司向俄羅斯出口採用美國技術製造的半導體，美國絕對會實施出口管制，並可能從「基本上封鎖中企」。她強調，任何違反美國對俄國實施嚴格出口管制的企業，無論在哪個國家都將會受罰，並提到所有中國半導體公司都依賴美國軟件生產晶片，一旦發現「芯」在俄方，基本上可透過禁止使用這些軟件進行封鎖，美國會時刻監控可能違反對俄制裁的行為，目前尚未有中企違規。

美國國家安全顧問蘇利文也表示，7大工業國集團(G7)很快會宣布聯合回應，確保俄國無法在中國或其他國家的協助下，躲避西方制裁。

美恢復關稅豁免少過預期

中美貿易戰亦有新進展，美國政府今宣布，將恢復對中國352項產品的關稅豁免，惟這數字比先前納入考慮的549項為少，被外媒解讀為貿易戰實際有升溫迹象。該些產品的關稅豁免原本於2020年底到期，但拜登政府去年10月開始徵求意見，研議549項符合條件的中國產品中，有哪些應再次豁免關稅。根據聲明，關稅豁免會回溯自去年10月12日，並延續到今年底，清單包含泵、電動機等工業零組件；某些汽車零件和化學物；背包、單車、吸塵器等消費產品。

中國商務部今回應稱，希望美方盡快取消全部對華加徵關稅，尤其正值通脹持續高企、全球經濟復甦面臨挑戰，要從中美兩國消費者根本利益出發，推動雙邊經貿關係早日回到正軌。

供應鏈重塑 益東南亞

基金大戶芬克最新警告，俄烏戰爭促成企業退出全球供應鏈，將重塑世界經濟面貌並進一步推高通脹，東南亞有機會成為新製造業中心，同時加速能源轉型和新的貨幣體系發展。

芬克說：「俄羅斯入侵烏克蘭已終結了過去30年間經歷的全球化。」他預測，各地政府與企業將更廣泛地評估，他們對其他國家的依賴程度。這可能促成各家公司將更多業務轉回到國內或鄰國，導致企業更快地撤出一些國家。

墨國巴西料受惠

雖然他沒有指明涉及哪些特定國家，但提到墨西哥、巴西、美國或東南亞地區的製造業將受益。與此同時，俄烏戰爭對能源轉型和貨幣體系發展也有影響。即使短期內各地要找尋俄國石油和天然氣的替代品，無可避免拖慢零碳排放進度，但長期會加速能源轉型，因化石燃料漲價將讓更多再生能源在價格上更具競爭力。再者，各地政府會精心設計嶄新的支付系統來強化跨國交易結算。

全球化貿易專家、彼得森國際經濟研究所研究員Gary Hufbauer認同，由於許多跨國企業舵手已公開承諾會全力投入社會責任，印證世界已改變，決策者開始認真思考地球上哪些地方不要去。