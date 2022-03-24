3球臨界點！屯門「置樂三寶」一屋戶累減14%沽

疫市下二手樓價繼續尋底，屯門私樓跌至300萬元的「臨界點」，「置樂三寶」利寶大廈一個一房單位，約4個月劈價逾14%，剛僅以300萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇黃文龍表示，天后傲龍軒高層A室，實用面積約574方呎，套三房設計，今年1月底放盤，初時叫價為1,328萬元，最終減價148萬元成交，成交價1,180萬元，呎價約20,557元，低市價約8%。

●世紀21北山嚴智贇指，天后聚龍閣低層C室，實用面積約763方呎，三房設計，望街景，成交價1,260萬元，呎價約16,514元，低市價一成，新買家為區外換樓客，原業主早於2006年6月僅以430萬元購入，持貨16年帳面獲利830萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角康澤花園D座高層1室，實用面積約590方呎，三房間隔，以1,050萬元獲承接，呎價17,797元。

●中原林龍南透露，北角康澤花園D座高層3室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價850萬元，最終減50萬元，以800萬元易手，呎價約19,093元，新買家於網上睇樓後見單位合適，睇樓一次後即入市。

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園C座低層8室，實用面積約594方呎，三房間隔，叫租約2.2萬元，議價後以月租2.1萬元月租承租，呎租約35.4元，業主於2017年10月以約905萬元購入上述物業。

●中原陳凱超指，西灣河嘉亨灣5座高層A室，實用面積約685方呎，套三房間隔，望油塘至觀塘一帶海景，以3.2萬元租出，呎租約47元，新租客屬於海外回流，業主於2019年1月以1,480萬元買入單位。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島3月暫錄19宗租務成交，較上月只有8宗大增約1.4倍，其中8座高層F室，兩房間隔，實用面積約465方呎，租金1.74萬元，呎租約37.4元。

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九龍區

●中原王能表示，茶果嶺麗港城3月暫錄7宗買賣，平均實用呎價約14,311元，包括6座高層E室，實用面積約687方呎，套三房間隔，原先開價980萬元，議價後以950萬元成交，呎價約13,828元，新買家為首置客，見新按保出台後，區內交投逐步加快，議價後即入市自用。

●香港置業胡耀才稱，啟德天寰3座中層J室，實用面積約439方呎，兩房間隔，以約1.9萬元放1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價3,200元，以1.58萬元租出，呎租約36元。

●中原吳國豪指，紅磡黃埔花園2期1座中層E室，實用面積約797方呎，套三房間隔，另設儲物房，最新以1,230萬元成交，呎價約15,433元，新買家為同區租客，一直有意入市，見近日樓價回軟，最終租轉買承接上址自用。

●香港置業曾家輝稱，大角咀港灣豪庭8座低層G室，三房間隔，實用面積約485方呎，以約920萬元放盤約4個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價30萬元，以890萬元成交，呎價約18,351元，新買家為首置客，睇樓一次即拍板承接。

●美聯黃永財表示，深水埗海柏匯低層F室，實用面積約276方呎，一房間隔，吸引用家承接，單位原先放盤叫價550萬元，議價後調減22萬，以528萬元成交，呎價約19,130元，上述單位原業主於2016年3月以約383.6萬元購得，轉手帳面獲利144.4萬元，升值約38%。

●香港置業王英傑表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街25號高層C室，實用面積約700方呎，套三房間隔，以880萬元放盤1個月，減價約57.2萬元，以約822.8萬元成交，呎價約11,754元，較市價略低，原業主於2019年1月以約710萬元購入，轉售帳面獲利112.8萬元，或升值約16%。

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新界區

●祥益林偉光表示，屯門利寶大廈低層A室，實用面積約266方呎，一房間隔，單位於去年11月以350萬元放盤，由於疫情反覆市場氣氛較淡，業主隨市況而調整價格，累計減價達50萬元，獲區內客以300萬元購入作投資之用，呎價約11,278元，以現時市值租金約8,500元計，租金回報率約3.4厘。

●美聯黃少明指，將軍澳首都5座右翼高層A室，實用面積約716方呎，套三房連士多房間隔，吸引睇樓半年新婚夫婦承接，單位去年5月放盤，原叫價1,100萬元，近日調減54萬，減幅約5%，呎價約14,609元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋英明苑A座明遠閣高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，有裝修，於上月於已補價自由市場放盤叫價550萬元，及後調整叫價至539萬元，終獲區外買家以510萬元承接，累計減40萬元，減幅約7%，呎價約12,718元。

●美聯劉卓豪稱，過去3日將軍澳區主要私樓及居屋成交量錄約50宗，當中七成成交價約900萬元以下，另東港城2座中層D室，實用面積約619方呎，套三房間隔，上月放盤叫價938萬元，調減33萬至905萬元易手，呎價約14,620元。

●中原柯勇透露，將軍澳領凱11座右翼高層A室，實用面積約603方呎，三房間隔，享內園景，最新以858萬元易手，呎價約14,229元，原業主於2015年以580萬元購入，持貨約7年帳面獲利278萬元，期內升值約48%。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳居屋景明苑B座中層2室，實用面積約645方呎，三房連儲物室間隔，望樓景，於已補價自由場以578萬元沽出，呎價約8,961元，屋苑本月暫錄5宗二手買賣，現時約有30個單位放售，入場費由500萬元起。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢花園1座高層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，望樓景及市景，獲買家以545萬元承接，呎價約12,734元，原業主於2002年12月購入，當時作價92萬元，持貨逾19年轉售，帳面獲利453萬元，單位升值約4.9倍。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山泓碧5座中層C室，實用面積約318方呎，一房間隔，望池景，原先開價748萬元，放盤兩個月，減價60萬或減幅8%，獲買家以688萬元承接，呎價約21,635元，原業主於2019年1月購入，當時作價568萬元，持貨約3年帳面獲利120萬元，期內升值約21%。

●中原歐偉基表示，馬鞍山迎海3月暫錄約2宗買賣，包括2座高層D室，實用面積約798方呎，套三房間隔，最初開價約1,438萬元，經議價後以1,336萬元獲承接，呎價約16,742元，新買家為換樓客。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山區本月暫錄約58宗買賣，天宇海佔約2宗，其中6B座中層B室，實用面積約752方呎，套三房間隔，開價約1,040萬元，議價後以1,018萬元，呎價約13,537元，新買家為用家。

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田華翠園24座低層B室，實用面積約882方呎，套三房間隔，以1,255萬元連雙車位成交，呎價約14,229元，原業主於2018年6月購入上址，當時作價1,188萬元，持貨約4年帳面獲利67萬元，單位期內升值約6%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園3期峰景閣低層D室，實用面積約787方呎，三房間隔，原先開價970萬元，放盤5個月，減幅約11.4%，累減111萬元，終獲買家以859萬元承接，呎價約10,915元。

●中原黎宗文指，沙田第一城3月暫錄約17宗買賣，對比上月同期錄約24宗減少，屋苑38座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，去年11月放盤時開價約610萬元，其後減至約550萬元，日前議價後以528萬元易手，呎價約17,368元。

●世紀21奇豐吳元利透露，沙田第一城36座高層D室，實用面積約307方呎，兩房1間隔，放盤叫價580萬元，減價15萬元，獲買家以565萬元承接，呎價約18,404元，原業主於2007年4月購入，當時作價128萬元，持貨15年帳面獲利437萬元，單位期內升值約3.4倍。

●中原侯惠良表示，沙田碧濤花園3月暫錄約8宗買賣，包括3期雅芝閣低層D室，實用面積約732方呎，三房間隔，開價約850萬元，近期見市場氣氛回升，反價至880萬元，日前議價後以860萬元易手，呎價約11,749元。

●中原楊頌堯指，大埔嵐山3月暫錄約1宗買賣，單位為5座低層F室，實用面積約842方呎，套三房間隔，望池景及園景，開價約890萬元，議價後以862萬元沽出，呎價約10,238元，新買家為用家。

●世紀21宇田羅家威稱，大埔太湖花園11座高層G室，實用面積約355方呎，兩房間隔，望園景，原先開價580萬元，放盤約3個月，微減10萬元或1.7%，最終獲用家以570萬元承接，呎價約16,056元。

●利嘉閣林偉明表示，粉嶺禎祥園中層單位，實用面積約681方呎，套三房連工人套房間隔，叫價810萬元，現減價15萬元或1.9%，新近以795萬元沽出，呎價約11,674元，屋苑現時有約3個放盤，入場費由810萬元起。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺牽晴間1座中層A室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望內園景，放盤3個月，原先叫價580萬元，獲外區上車客以577萬元承接，呎價約14,757元。

●中原陳敬天表示，上水新都廣場3月暫錄3宗買賣，其中1座高層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以628萬元獲承接，呎價約13,221元，新買家為用家。

●利嘉閣朱子華透露，元朗尚悅‧嶺2座高層E室，實用面積約267方呎，一房間隔，開價550萬元，經議價後減價44萬元或約8%，新近以506萬元沽出，呎價約18,951元，原業主於2019年3月以約452.8萬元購入，持貨滿3年帳面獲利約53.2萬元，物業升值約12%。

●中原文家輝稱，天水圍嘉湖山莊過去一星期連錄13宗買賣，本月累錄28宗，較上月全月增超過六成，其中樂湖居13座中層G室，實用面積約54方呎，三房間隔，開價630萬元，最終減至603萬元沽出，呎價約11,004元，減幅約4.3%，新買家為本區上車客。

●祥益林英傑表示，屯門南浪海灣1座高層B室，實用面積約560方呎，兩房連一士多房設計，區內客見業主有1,000元的議價空間，遂便決定以1.5萬元租入，呎租約26.8元。

●祥益邱家邦指，屯門啟豐園4座中層E室，實用面積約326方呎，兩房間隔，新買家為外區首置客，為鄰近家人住所，方便照應，加上原業主叫價由510萬元，累減42萬元，新買家遂便決定以一筆過468萬元購入上址自用，呎價約14,356元。

●美聯梁浩文指，屯門市廣場3座中層J室，實用面積約353方呎，兩房間隔，吸引投資者斥資525萬元購入，較開價低近3%，呎價約14,873元，原業主在2016年9月以335萬元購入，持貨約5年多帳面賺190萬元，物業升值近57%，屋苑本月暫錄3宗買賣。

●中原陳偉業表示，東涌區4日內連錄9宗買賣，本月累錄35宗，東涌水藍‧天岸6座極高層B室，實用面積約568方呎，套兩間隔，享一線全機場海景，今年1月開始放盤，開價930萬元，最新以884.8萬元沽出，呎價約15,577元，減幅約4.9%，新買家為外區上車客。

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