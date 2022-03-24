空窗期持續　周四新盤僅錄2宗成交

新盤空窗期持續，市況依然淡靜，周四(24日)暫僅錄2宗成交。其中，啟德區錄得大額成交，而屯門項目有三房單位沽出，成交呎價約1.4萬元。

●啟德嘉匯頂層複式戶8,058萬元沽

●屯門掃管笏OMA OMA三房901.5萬沽

●將軍澳藍塘傲周一發售1伙連天台戶

帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，落實周一(28日)招標發售1伙連天台特色戶戶。該單位為第8座16樓C室，實用面積698方呎，三房單位，屋內設樓梯連接716方呎的天台，曾於2018年以2,047.19萬元沽出，惟期後遭終止交易，現時重售。單位最新招標出售時間為當日下午1時至下午4時。