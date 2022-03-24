空窗期持續 周四新盤僅錄2宗成交
2022年03月24日 22:07
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新盤空窗期持續，市況依然淡靜，周四(24日)暫僅錄2宗成交。其中，啟德區錄得大額成交，而屯門項目有三房單位沽出，成交呎價約1.4萬元。
●啟德嘉匯頂層複式戶8,058萬元沽
一手市場錄得大額成交。據一手住宅銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉匯，周四(24日)透過招標售出1個頂層複式單位。上述為項目的第9座37樓及38樓B室，實用面積1,975方呎，採四房間隔，連412方呎平台及1個車位，以8,058萬元成交，呎價為4.08萬元，成交價為啟德區一手市場今年最大宗金額成交。據悉，項目全盤提供900伙，僅餘下最後1個頂層複式單位待售。
●屯門掃管笏OMA OMA三房901.5萬沽
由永泰地產(00369)的屯門掃管笏OMA OMA，最新沽出2B座5樓A室，實用面積627方呎，三房間隔，以901.5萬元成交，呎價約14,378元。
●將軍澳藍塘傲周一發售1伙連天台戶
帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，落實周一(28日)招標發售1伙連天台特色戶戶。該單位為第8座16樓C室，實用面積698方呎，三房單位，屋內設樓梯連接716方呎的天台，曾於2018年以2,047.19萬元沽出，惟期後遭終止交易，現時重售。單位最新招標出售時間為當日下午1時至下午4時。