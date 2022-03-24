豪宅交投量創一年新低　業主離場「輸少當贏」...

受疫情大爆發拖累，豪宅交投顯著減少。有地產代理行報告指出，上月樓價2,000萬元以上的住宅買賣登記僅錄169宗，創近兩年新低，按月跌約23.5%。失去購買力支持，豪宅物業樓價亦見回落，九龍站凱旋門一個海景單位，日前僅以3,588萬元售出，較個別銀行網上估值低逾18%。

中原地產研究部黃良昇指出，今年1月份價值2,000萬元以上的豪宅(包括一手及二手)買賣登記有221宗，而2月份則減少52宗，宗數創2020年4月後新低，而上月涉及有關物業成交總值約96.29億元，創13個月新低，按月跌約22.2%。

受發展商減慢推售豪宅新盤影響，一手豪宅跌勢較明顯，2月份錄56宗登記，總值約32.93億元，較1月分別減少約39.1%及約40%。而上月二手豪宅買賣登記錄113宗，總值約63.35億元，按月也挫約12.4%及約7.9%，其中宗數創22個月新低。

該行又指，有關數字反映1月疫情擴大，樓市氣氛放緩，導致整體豪宅交投回軟，至於疫情持續、放寬按保、港股波動，以及美國加息等影響，將於3月及4月的登記數字中反映。

交投減少，豪宅價錢見回落。利嘉閣許如稱，凱旋門朝日閣中低層A室，實用面積約953方呎，套三房連工人套房間隔，望煙花海景，同類單位向來鮮有放盤，今次放售單位原業主急放，放盤兩、三日內即有兩組買家同時出價，終以3,588萬元售，呎價約37,650元。資料顯示，該單位於中銀香港網上初步估值近4,400萬元。

港島豪宅都跌價。市場消息透露，中半山南園大廈一個低層單位，實用面積約1,348方呎，日前連車位售2,968萬元，呎價約22,018元。資料顯示，同屋苑對上一宗成交，同屬低層同面積單位，2020年中曾售3,200萬元，最新做價已跌穿近兩年前價位。

此外，市況轉淡，部分豪宅業主「輸少當贏」，願意蝕讓離場。資料顯示，大埔溋玥．天賦海灣一幢洋房，實用面積約2,742方呎，上月以約5,600萬元易手，呎價約20,423萬元。原業主早於2017年購入，帳面貶值約200萬元。

近日豪宅市場湧現一批蝕讓放盤。市場消息稱，紅磡何文田山畔一個實用面積約1,000方呎放盤，叫價約2,800萬元。據了解，現時開價較原業主數年前入貨價帳面已低約400萬元。