東正汽車金融料去年蝕8.1至8.7億人幣

虧損主要由於公司增加了發放貸款及墊款以及應收票據的減值損失準備。公司注意到，經銷商客戶逾期貸款有所增加，其乃主要由於疫情影響使汽車經銷商面臨嚴峻的經營環境，以及於去年底應收中國正通汽車服務控股(公司控股股東及最大客戶)及旗下經銷商款項共約17億元。

誠如公司2月披露，中銀保監會上海監管局及上海金融法院分別出具行政決定書及該等裁定書，裁定以股權拍賣方式清退中國正通所持之公司股權，由於目前股權拍賣程序尚在進行中，中國正通及旗下經銷商的應收款項尚未收回，故公司預計發放貸款及墊款以及應收票據的減值損失準備對比2020年增加介乎8.6億至9.4億元。

此外，公司的利息淨收入減少，皆因根據對經濟狀況及信貸風險的評估，以及為維護財務穩健，公司於年內逐步降低貸款規模，並同時償還全部拆入資金，導致利息淨收入減少。預計公司截至去年底止年度將錄得利息淨收入按年減少約2.2億元。