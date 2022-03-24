【產經評論】中美貿戰無彎轉 　反全球化保霸權

美國藉俄烏戰事重擊俄羅斯經濟，同一時間決意繼續推動反全球化，將中美貿易戰升級，寧願自殘經濟，更不惜讓全球攬炒，促成東西對立，以保主導世界經濟的霸主地位。其實，所謂「反全球化」，更貼切講，是美國衰落下，促使全球重塑世界秩序，未來將出現的是一個再非由美霸主導的新全球化發展路向。

俄烏局勢發展全面升級的關鍵，在於拜登政府藉着這場地區衝突攪局，以能源問題「綁架」歐洲，鞏固其主導的遏華陣營力量。明乎此，對於美國加緊升級各項制華措施，實不意外。

去年10月，拜登政府宣布擬重新豁免549項中國進口貨品的關稅，惟昨日傳來的，乃最終獲美國豁免關稅的數目僅352項，相信若非美國通脹失控，獲豁免數目會更少。這在在說明，美國無意停止中美貿易戰。近月拜登政府已放風，未來數月將推出新的調查，包括利用《貿易法》第301條，審視中國給予特定戰略部門的行業補貼，如半導體、人工智能、5G和電動車等。同時，美國國會兩黨議員均在擬議取消中國貿易最惠國地位，貿易戰只會愈來愈激！

美國這些舉動，在漠視一個現實，就是貿易是雙方互惠互利下才能促成的長久雙邊關係。美國要是堅持奉行保護主義，損人害己，中國亦得為中美脫鈎作好準備，戰略之一是藉《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）加強亞太經貿關係。

事實上，觀乎近期俄烏局勢，被美國視為印太戰略核心盟友的印度，未理會美國取態，反而把握時機趁低大手吸納俄國石油，短期內更擬推出印、俄貨幣匯兌機制以加強雙邊貿易。可見美國所謂的遏華戰略吃力不討好，各國行事離不開本國利益，美國以「國際利益」之名遏華制俄，說穿了眼中亦只有「美國利益」。

二戰以來，以美國主導的全球經濟一體化運行數十載，如今要親手將之推翻，皆因其國力衰退，繼續現行的模式霸權難保。可對於其他國家而言，隨之而來的世界經濟大洗牌，與其說是全球化終結，更貼切而言是重塑路向的啟端。故見時至今日，歐美都繼續與華做生意，不少外企在深耕中國市場，而中國亦從未關上大門，持續推動改革開放，各國都在探索新的全球治理模式。

可以預期，這場大國博弈，最終將形成一套合乎各國自身利益的新模式，而最大的分別，也許在於凡事由美國說了算的遊戲規則將改變，而在這個過程中，區域經濟合作將成為一股新趨勢。