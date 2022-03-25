美股道指收漲349點　納指升近2%

美國經濟數據好壞參半，惟新申領失業救濟人數創53年新低，刺激美股周四(24日)做好。道指收報34,707點，升349點或1.02%；標指收報4,520點，升63點或1.43%；納指收報14,191點，升269點或1.93%。

美國上周錄得首次申領失業救濟人數減少2.8萬至18.7萬，少過市場預期，為1969年後新低，前周止持續申領人數亦減少6.7萬至135萬，顯著低過市場預期，為1970年後新低。不過，上月耐用品訂單按月倒退2.2%，遜預期，撇除國防後更按月下滑2.7%，跟市場預期升0.1%背馳。去年第四季經常帳赤字則縮至2,179億美元，少過市場預期。

另邊廂，3月歐元區製造業採購經理指數(PMI)降至57點，雖好過市場預期，但連續第二個月下跌，並創去年二月以來低位，市場憂慮區內經濟下季會下滑。德國3月製造業PMI則由前一個月的58.4點略降至57.6點，雖高過市場預期，但同樣連續第二個月下跌，反映戰事恐窒礙供應鏈和出口需求，拖累該國經濟增長。

安聯首席經濟顧問埃利安建議減持美股，又繼續炮轟美國聯儲局，指其主要職責是有序地為市場提供前瞻性指引，但現實是市場正在失序，該局實行錯誤政策的風險極高。聯儲局疫情期間維持通脹只是暫持性的錯誤判斷，已令市場對其失去信心，直言無論在對付通脹、通脹預測及決定政策方面，該局公信力幾乎蕩然無存！

值得留意，近期油價上升而科技股遭拋售，令標普500能源指數與標指自2001年以來首次出現反方向發展。分析指，上次出現此現象是科網泡沫時，或意味衰退將來臨。

企業消息方面，「股神」巴菲特青睞的西方石油宣布，計劃在2035年前於全球興建70座「碳捕捉」工廠，料每座工廠每年能從大氣直接清除最多100萬噸溫室氣體，首間將建於美國德州西部二疊紀盆地，斥資約10億美元，料今年下半年動工，2024年啟用。該股周四全日跌3.51%，收報57.75美元。

電動車初創公司Nikola宣布，已於其亞利桑那州的工廠生產電動版的Tre卡車，擬下季起交貨，股價急升5.69%，收報9.66美元。