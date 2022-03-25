道指升349點　油價漲2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.77；港匯處7.8228；離岸人民幣(CNH)見6.3798；美元兌日圓報122.33；歐元企1.1004；英鎊處1.3192。金價報1,959美元。布油報118.16美元，紐油處112.25美元。比特幣升2.5%，報4.39萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指收報34,707點，升349點或1.02%；標指收報4,520點，升63點或1.43%；納指收報14,191點，升269點或1.93%。

●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報21,889點，跌55點或0.26%。

●京東物流折讓近一成配售1.505億股新股，集資淨額31.02億元。

●紐約5月期油收報每桶112.34美元，跌2.59美元或2.25%；布蘭特5月期油收報每桶119.03美元，跌2.57美元或2.11%。

●紐約4月期金收報每安士1,962.2美元，升24.9美元或1.3%，創約兩周收市新高。

●美國芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯(Charles Evans)周四(24日)表示，他對未來聯儲局加息0.5厘持開放態度。

●美國總統拜登周四在北約峰會後表示，俄羅斯應該從二十國集團(G20)中除名；至於烏克蘭應該被允許參加G20會議。

●國際能源署(IEA)周四宣布，將根據烏克蘭局勢再次動用其戰略石油儲備，並計劃是減少對俄羅斯天然氣供應的依賴。

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●歐洲股市個別發展，英國富時100指數收報7,467點，升6點或0.09%；法國CAC指數收報14,273點，跌9點或0.07%；德國DAX指數收報14,273點，跌9點或0.07%。