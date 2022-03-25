美國拍心口供氣　歐洲多國向「盧布買氣」Say No！

外媒引述歐盟官員表示，美國總統拜登將於周五(25日)宣布美國將擴大對歐洲供應天然氣。對於俄羅斯總統普京要求外國以盧布購買俄國天然氣，歐盟多國領導人已表態不會接受。

外媒引述消息人士透露，拜登周四在布魯塞爾出席歐盟領導人峰會時承諾，美國今年向歐洲提供的液化天然氣(LNG)，將較之前的計劃最少增加150億立方米，該協議還將包括2023年美國向歐盟出口更多的液化天然氣。

對於普言近日提出以盧布購買天然氣的要求，愛爾蘭總理馬丁指出，歐盟將對俄羅斯的最新行動作出回應，在該個問題上，不會低估德國及歐盟的能力。意大利總理德拉基表示，如果俄羅斯要求用盧布交易，將等同違約。克羅地亞總理Andrej Plenkovic也表示，歐洲很難有人會用盧布來購買天然氣。

普京本周要求俄羅斯央行開發一種機制，強制「敵對國家」從俄羅斯購買天然氣必須以盧布結算，變相逼歐洲助莫斯科支撐盧布匯價。俄羅斯是歐盟最大的天然氣供應國，去年共向歐盟輸出1,550億立方米天然氣，大部分是通過管道輸送，只有150億立方米是液化天然氣。