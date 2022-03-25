專家分析：日圓或再貶值兩成 人民幣還企得硬嗎？

日圓兌美元匯率跌穿122水平，再創6年新低，若進一步挫至125.86，將是日本央行行長黑田東彥上任9年以來最低價位。有分析員認為，圓匯有可能從目前價位再貶值1/5，回到上世紀90年代水平。

外媒引述法國興業銀行策略師Albert Edwards表示，儘管日圓被嚴重低估和超賣，惟交易員因為近年來匯率欠缺波動而感到無聊，如果他們將日圓下跌視為一個交易機會並紛紛「推波助瀾」的話，日圓還有可能從目前水平再大幅下挫。

他指出，如果交易員合力「義無反顧」地推低日圓，圓匯有可能貶至150水平。而日圓貶值也可能引起整個亞洲地區的連鎖反應，帶動人民幣進一步貶值。

Edwards認為，儘管日圓兌美元自1990年以來未試過跌至150水平，惟並非毫無可能。如果跌至該價位，意味日圓從周四低位再跌逾18%。面對日圓持續尋底，區內主要競爭對手中國可能會考慮讓人民幣貶值。他續稱，2013至2015年之間日圓超級疲弱，當時也壓低了其他亞洲競爭對手的貨幣，最終導致2015年8月的人民幣貶值。今次日圓疲弱也將令人民幣顯得愈來愈被高估。

近期美元兌日圓強勢，很大原因是美國國債利率攀升。面對為了遏制火熱通脹而日益鷹派的聯儲局，交易員們也開始調整交易策略。與此同時，日圓又受到相對鴿派的日本央行壓抑；日本央行迄今幾乎沒有加息意願。而這次俄烏戰爭刺激油價急升，日本既是石油淨進口國，高油價令日圓失去部分避險資產光環。