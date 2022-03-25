【高盛推介】美團周五業績　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：周五(25日)公布業績的美團，周四(24日)失守150港元水平，周五則低開後曾反彈，現報144.5元，跌約1.7%。有券商基於近日內地有重點城市封城及預測未來封城政策，指未來數季內地人民收入減少的效應，以及固定成本令利潤跌幅較大，該行調低美團收入4%，但仍看好其後市表現，給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，周四資金趁低轉向部署好倉，認購證錄得約930萬元資金流入。淡倉方面，熊證於周四繼續獲資金流入，有約100萬元，並較集中在180元或以下收回價的產品。

觀察港股通資金流向，周四北水轉向沽出美團，錄得約9億元資金淨賣出。

業績後不確定因素減少，引伸波幅或會下跌，部署時應選擇貼價窩輪減低波幅影響。而業績後股價變動幅度或會較大，牛熊證雖然較少受波幅影響，但也有一定收回風險，宜選較遠收回水平的產品部署。

美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.3倍，行使價180元以下產品中，槓桿最高。

美團購11639，行使價168.98元，2022年9月2日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。

美團牛66973，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛51304，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率5.0倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.4倍，貼價。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.6倍，高槓桿、低街貨。

美團熊56566，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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