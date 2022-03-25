【高盛推介】美股反彈走高　窩輪點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述芝加哥聯儲行長埃文斯表示，聯儲局需在今明兩年適時加息以遏制高通脹。而美國國債2年期與10年期息差進一步收窄至只有20點子。美股市場氣氛未見受拖累，周四(24日)再度反彈，納指、道指及標指分別升318點、349點、63點，納指升幅最大，達2%。若以本月15日起計，則分別累計升逾1,700點、1,750、350點。而資金近日則持續流入淡倉作部署。

觀察個股輪證資金流向，資金連日部署納指淡倉，過去5個交易日共錄得約1,350萬港元資金流入。

道指方面，好倉於周四獲小量資金轉向流入。認沽證則於本周三(23日)錄得約30萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

標指方面，可見近期資金持續部署淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約80萬元。好倉於周四亦獲資金轉向流入。

納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、低街貨。

納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.8倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.0倍，貼價、行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。

標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿、低街貨。

納指沽10320，行使價14,480點，2022年6月17日到期，實際槓桿8.9倍，行使價13,000至15,000點間產品中，槓桿最高。

納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.5倍，中期、6個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、行使價30,000至33,000點間產品中，槓桿最高。

道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.0倍，中期、低街貨。

標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿10.8倍，市場上槓桿最高標指沽。

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