姚浩然：港股處整固階段　中移53元再部署

時富財富管理董事總經理姚浩然指，港股整體處於整固期，未有回調情況，料會在21,300點至22,400點之間上落。至於企業業績，姚稱，由於上一年面對較大競爭，企業第四季增長放緩，加上美國十年債息持續上升，令市場風險較高。但港股大型科技股普遍做好，中美關係亦有降溫迹象，預料恒指於22,400點附近有阻力，支持位提升至21,300點。