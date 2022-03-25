姚浩然：港股處整固階段 中移53元再部署
2022年03月25日 11:23
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時富財富管理董事總經理姚浩然指，港股整體處於整固期，未有回調情況，料會在21,300點至22,400點之間上落。至於企業業績，姚稱，由於上一年面對較大競爭，企業第四季增長放緩，加上美國十年債息持續上升，令市場風險較高。但港股大型科技股普遍做好，中美關係亦有降溫迹象，預料恒指於22,400點附近有阻力，支持位提升至21,300點。
美團(03690)今日派成績表，姚指，美團已見高位，急升後值博率不高。他又預期，美團的騎手成本上升令虧損擴大，如社區團購及外賣令毛利率減少，或令業績差過預期。他說，不排除在中央監管之下或令競爭加大，延長由虧轉盈的時間表，美團早前由100港元升上160港元阻力大，建議業績前先作觀望部署。
中國移動(00941)業績理想，派息比率上升。姚指出，今年投資策略應着重於防守性高，而且估值低及息口吸引的股份，並預料中移動息率將升至近8厘，因此其防守性相當高。然而，其盈利增長較慢，當息率隨股價上升而降至6厘水平時，股價會變得乏力。投資者若有意吸納，姚建議待股價回調至53元水平再作部署，上方阻力位看61至62元水平。