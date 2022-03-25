龍湖：內房最痛時候料已過　現金短債比高達6.1倍

趙表示，公司主動管理債務，一年以內到期債務佔比不到8%，今年剛性還款只有140億元，其中99億元是公司債，目前已償還74億元。今年集團將主動提前歸還300多億元的貸款或其他負債。此外，會積極留意項目級別的收併購機會，但平台級別則維持審慎，同時一手土地市場也出現很好機會，會平衡各方機會。

集團首席執行官陳序平表示，今年首兩個月首50名的發展商銷售平均下降約40%，主要是市場信心低以及疫情影響，發展商在1至2月未有積極推盤，龍湖推盤也主要集中在3月，預計銷售之後會逐步回升。城市表現料繼續分化，目前上海、北京、杭州、南京等核心城市已回暖，信貸方面出現放鬆，低線城市則今年難以恢復。今年集團全口徑銷售目標為3,000億元，集團今年可售資源約4,700億元。

陳指，去年公司獲取了122個新項目，權益地價868億元，特別是9月後拿的項目基本是底價為主。今年起融資條件稍微放鬆，國企央企拿地參與意願提升，公司仍會繼續參與，但會量入為出、理性獲取土地。在一些高槓桿房企出清後，市場趨於理性，有利公司獲取更低價格的土地，讓毛利逐步修復。

陳續指，由於17至18年低毛利項目進入結算通道，預計未來1至2年地產開發業務毛利率處於20%， 集團整體毛利率料仍保持25%。隨著非地產業務收入佔比逐步提高，有望提升毛利表現。另今年集團人數將保持穩定，但組織會繼續提效。