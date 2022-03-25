二手樓價指數按周跌1.12%　創53周新低

中原城市領先指數CCL最新報178.72點，創53周(即2021年3月後)新低，按周跌1.12%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.68點，按周跌0.89%。CCL(中小型單位)報178.72點，創55周(即2021年2月後)新低，按周跌0.92%。CCL Mass及CCL(中小型單位)沒收2周升幅。CCL(大型單位)報178.73點，跌破2周前低位，創48周(即2021年4月後)新低，按周跌2.16%，跌幅14周以來最大，拖累CCL跌幅明顯。

CCL跌破短期低位，再創新低。因放寬按保，有部份買家未懼疫情搶先入市買平盤兼壓價，導致二手成交量止跌，成交價卻回落。隨著疫情見頂，成交量增加，相信成交價跌幅將會收窄。CCL短期走勢下調，但調整幅度有限，目標仍然是176點。3月21日政府預告放寬防疫措施，對本港樓市的影響，將於4月中旬公佈的CCL中反映。

四區方面，受買家趁低壓價入市影響，港島樓價率先向下，其次為新界西，預料會逐步漫延至新界東及九龍。港島CCL_Mass報179.70點，跌穿180點，創107周(即2020年3月後)新低，按周跌3.02%，跌幅23周以來最大，結束3周連升。新界西CCL_Mass報168.23點，按周跌2.23%，跌幅24周以來最大，結束2周連升，但未有跌破2周前166.47點低位。新界東CCL_Mass報193.40點，按周微跌0.06%，連續2周企穩193點水平。九龍CCL_Mass報176.18點，按周升1.41%，升幅28周以來最大，連跌3周後反彈。