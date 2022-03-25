道期靠穩 油價跌逾1%
2022年03月25日 16:11
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●美匯指數報98.58；港匯見7.8256；離岸人民幣(CNH)報6.3774；美元兌日圓報121.69；歐元企1.1030，英鎊處1.3197。金價報1,955美元。布油報118.03美元，紐油報111.35美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨升52點。
●市後關注點
22:00 美國2月待完成交易房屋銷售
●恒生指數全日收報21,404點，跌541點或2.46%。國企指數收報7,283點，跌244點或3.24%；科技指數收報4,379點，跌229點或4.98%。主板成交1,475億港元。https://bit.ly/3JHsTeT
-國壽：整體風險敞口可控，房產投資將採穩健審慎策略。
-比亞迪與殼牌擬組合資公司，拓電動車充電業務。
-蔚來李斌︰暫未擬加價，全年毛利率目標為20%。
-龍湖：內房最痛時候料已過，現金短債比高達6.1倍。
●滬綜指收跌38點，光伏、醫藥、電力等板塊跌幅較大。https://bit.ly/3L8CICU
●中國經濟：
-傳羅兵咸永道逐步退出中資民營房企審計業務。
●波音737 MAX 10或無法今年內取得飛行許可。
●證監會寬免所有中介人及持牌人士牌照年費。
●大華銀行料香港全年GDP增長僅1.7%。
●俄羅斯擬接受「友好國家」利用比特幣買資源。
●報告：使用手機進行數碼詐騙比重增至75%。
●美國正與盟友討論進一步釋放石油儲備。
●美國拍心口供氣，歐洲多國向「盧布買氣」Say No！