會德豐︰啟德MONACO MARINE料4月推出

會德豐地產常務董事黃光耀表示，目前正留意市況及疫情發展，期望集團今年首個全新盤、位於啟德的MONACO MARINE可於4月推出，屆時將會向參觀銷展廳人士提供快速測驗包。

黃氏續指，為配合疫情新常態，上述項目的公共地方及會所設施，包括大門及電梯等會加入免觸式按鈕，以減少實體接觸。而鑑於疫情尚未消退，項目展銷廳會加強消毒工作。為配合政府指引，進入銷展廳人士都要接種疫苗及使用安心出行，亦會向參觀人士提供快速測驗包，而每組參觀的客人及代理均不得多於2人。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘指，該盤網頁的「網上優先預約參觀計劃」，至今已有逾1,400個人次登記。而準買家亦可透過互動功能，即時發問有關樓盤問題，現時亦已接收逾120個查詢，問題集中於會所設施、單位戶型及周邊校網等配套。

該公司總經理(市務)陳惠慈指，準買家可經項目網站了解該盤特色及單位設計，網站的360度線上展銷廳，設有專人介紹及模型展視區等。至於項目設施方面，會特別設有快遞物流中心，配以手機應用程式，通知住客取件，以提供便利。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，雖然一手交投緩慢，但近期二手睇樓量回升。受惠於政府進一步放寬按揭，樓價介乎1,200至1,400萬元的成交明顯加快。她續指，沙中綫過海段最快6至7月通車，看好鐵路沿線的物業，對啟德區的物業前景看高一線。