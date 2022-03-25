【產經直播】港股下周走勢預測！
2022年03月25日 16:14
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美國就業數據理想，隔晚美股表現不俗，但港股唔跟升。恒指周五(25日)低開210點後，跌幅一度收窄至1點，但午後跌勢加劇，收市跌541點，報21,404點。港股咩位有番支持？下周會點行？
科網股乃跌市重災區，美團(03690)即將公布業績，績前股價沽壓重，市場預期業績差跌定先？京東物流(02618)折讓近一成配股，另與母企京東集團(09618)全資子公司訂立新股認購協議，兩股股價分別挫13%及半成，加上騰訊(00700)今日開始派發京東股份作股息，京東系沽壓有幾深？
信達生物(01801)新藥上市申請遭美國食品及藥物管理局(FDA)拒絕，股價跌12%；一眾生物科技股跟跌，生物科技股走勢難料，散戶勿沾手？
內銀股表現硬淨，中信銀行(00998)去年多賺13.6%，股價升3%；另交通銀行(03328)績前亦升2%。內銀股嚟緊會點走？另外，國壽(02628)去年純利509.21億人民幣，按年增長1.3%，但新業務價值則按年下跌23%遜預期；而大行野村更削股份目標價，股價跌2%，國壽又值唔值得現價吸納？
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