美團去年蝕235億人幣 盈轉虧
2022年03月25日 16:32
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美團(03690)公布，截至去年底止全年收入為1,791.27億元人民幣(下同)，按年升56%；股東應佔虧損235.66億元，相對2020年賺44.37億元；非國際財務報告準則下的經調整虧損為155.71億元，相對2020年同期賺31.2億元。
單計上季，公司收入為495.23億元，按年升30.6%；期內虧損53.39億元，按年擴大1.37倍。餐飲外賣收入約215億元，按年增21.3%，但餐飲外賣分部的經營溢利按年增加96.7%至17億元，經營利潤率按年增長2.5個百分點至6.6%。
季內到店、酒店及旅遊分部收入約87億元，按年增22.2%；分部的經營溢利增38.1%至39億元；經營利潤率按年增長5.2個百分點至44.7%。新業務及其他分部則繼續燒錢，相關收入147億元，按年增58.7%；經營虧損約102億元，按年擴大70%。
美團表示，由於2021年第四季度中國出現區域性新冠肺炎疫情，導致季度的收入增速相較過往季度有所放緩。在外賣騎手權益保障方面，公司繼續深入推進了「同舟計劃」，將提升騎手體驗和生態建設作為重要事項。結合騎手的意見和建議，公司不斷優化算法規則，如將每筆訂單的預估送達時間從時間點改為時間段，以降低騎手配送壓力。