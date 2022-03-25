美團去年蝕235億人幣　盈轉虧

單計上季，公司收入為495.23億元，按年升30.6%；期內虧損53.39億元，按年擴大1.37倍。餐飲外賣收入約215億元，按年增21.3%，但餐飲外賣分部的經營溢利按年增加96.7%至17億元，經營利潤率按年增長2.5個百分點至6.6%。

季內到店、酒店及旅遊分部收入約87億元，按年增22.2%；分部的經營溢利增38.1%至39億元；經營利潤率按年增長5.2個百分點至44.7%。新業務及其他分部則繼續燒錢，相關收入147億元，按年增58.7%；經營虧損約102億元，按年擴大70%。

美團表示，由於2021年第四季度中國出現區域性新冠肺炎疫情，導致季度的收入增速相較過往季度有所放緩。在外賣騎手權益保障方面，公司繼續深入推進了「同舟計劃」，將提升騎手體驗和生態建設作為重要事項。結合騎手的意見和建議，公司不斷優化算法規則，如將每筆訂單的預估送達時間從時間點改為時間段，以降低騎手配送壓力。