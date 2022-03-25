港交所第三季推網上平台　增上市企業與投資者互動

投資服務通將成為重要的投資者互動及信息門戶，幫助在香港交易所上市的公司與本地及全球投資者和分析師建立聯繫。該台能夠為香港上市的公司提供一個便捷、專業、低成本高效率的工具，增進與各類持份者之間的定期溝通。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，港交所一直致力在每個發展階段支持上市公司的發展。這個全新的服務可以為上市公司提供一個專業的平台，幫助他們更好的開展和管理投資者關係活動。作為全球領先的上市地，港交所將繼續致力於不斷提升服務水平，促進市場互聯互通、提高市場的便捷和透明度。

投資服務通將分階段推出。在2022年第三季度上線時，該平台將向上市公司免費提供股東持股情況、市場行情、相關股票關鍵財務指標及研究評級等查詢功能，向公眾免費提供上市公司簡介及股票行情等查詢功能。更多上市公司與投資者之間的互動功能將在後期陸續提供。

在推出投資者服務通之前，港交所將在2022年舉辦一系列走近上市企業活動，以促進上市公司與投資者之間的溝通和互動。