美團王興︰今年新業務經營虧損將收窄
2022年03月25日 20:05
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美團(03690)去年錄得235億元人民幣列帳虧損，主因是新業務仍處於投資期，繼續錄得經營虧損所致。惟董事長王興表示，預計今年新業務的經營虧損會較去年有所收窄，強調會繼續按「零售+科技」的策略進行投資。
王興表示，集團旗下的社區團購業務「美團優選」於2021年強化了商業模式，冀能繼續幫助所有平台參與者創造價值，幫助農村地區商家銷售產品。他又特意提到新業務所帶來的社價價值，如更多的銷售渠道創造了物流、倉儲等領域相關的本土就業機會。
而針對外賣業務方面，他表示公司已和監管部門進行具建設性的對話，在當局指導下推出更多支援商家的計劃，包括降低費率；提供電子化服務，支援中小商家。
首席財務官陳少暉則表示，雖然降低外賣佣金會令變現率短期內受到影響，但長遠而言對整體生態系統發展是好事。他又提到，數月內可能會推出關於外賣員工傷保險計劃的進一步詳情。
王興表示，自3月起Omicron變種病毒於國內開始傳播，導致多個城市實施防疫限制措施，集團業務也受到一些影響。他表示，將會把策略重點放在高質量增長，及改善營運效率，並相信今年內仍可重回到增長軌道。