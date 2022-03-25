【岌岌可危】防疫續緊勢重創港經濟　25%歐企擬全面撤離

香港防疫政策偏嚴且混亂，已破壞本地營商環境，就連外資也忍無可忍，決定撤出本港市場。香港歐洲商務協會發表調查報告表示，若香港維持現有防疫措施，25%受訪會員會在未來12個月全面移離香港；另有24%受訪者亦會將部分員工撤離香港。本港經濟勢將陷入萎縮，有機構預估，今年首季本地生產總值(GDP)按年將錄負增長1.3%。

該協會用19天時間以網上問卷形式，訪問到260名會員，當中70%所代表的公司員工人數少於100人，行業最多來自顧問、金融服務和貿易公司。除了上述合共近5成受訪者考慮全部或部分撤離香港之外，34%指未有確定想法，當中僅得17%表示不會重新調配員工；另逾5成受訪會員認為，從海外吸引人才駐港遇到困難。

報告又指出，香港的「清零」政策為企業和居民帶來的後果嚴重，香港本身的最大優勢在於連通全球，並且靠近中國內地市場，惟防疫政策影響之下，這些優勢幾乎喪失殆盡。事實上，即使港府宣布由4月1日起取消上述禁令，但航空界反應審慎，航班稀少，不少海外人士來港仍要在第三地轉機。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基預期，本港今年首季GDP將會是5個季度以來首次收縮，料按年收縮1.3%。面對內地經濟放緩、地緣政治緊張局勢加劇、供應震盪以及本地利率上升等重大風險，全年本港GDP或僅升1.7%，低於政府預測。

此外，俄烏衝突持續，國際制裁措施為環球供應鏈帶來衝擊，為香港經濟產生負面影響，進一步削弱消費者信心。進口貨品成本上升而本地需求疲弱，整體通脹率已從去年的0.6%反彈至今年2月的1.6%；由於能源及大宗商品價格上漲，該行預計今年整體通脹將上升至2.7%。

利率方面，港元銀行同業拆息(HIBOR)連升3日，與樓按相關的一個月期HIBOR昨報0.3233厘，已經追貼2020年11月2日所創的高位。港元匯價則仍在7.82水平徘徊，曾報7.8264兌一美元。

李氏續指，儘管香港整體結餘由逾4,500億元的歷史高位，回落至3,375億元，但銀行體系流動性仍相當充裕，令HIBOR升勢放緩，港美息差在美國重啟加息前已擴闊至兩年來最大，息差持續擴闊將利好美元。

相對地，以港元為融資貨幣的美元套息交易再度回躍，適逢俄烏戰爭引發市場對美元的追捧，港元持續弱勢。由於聯儲局加息周期提前，大華預測，港元兌美元將在第二季跌到7.84，由第三季起至少到明年首季跌至7.85的弱方方兌換保證水平，亦即是屆時金管局將要出手，按銀行要求買港元沽美元。