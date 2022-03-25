新盤周五錄8宗成交　半數位於啟德區

新盤市場交投量於低位徘徊，月內單日成交量依然維持單位數水平，而周五(25日)則暫錄8宗成交，當中一半為啟德項目所錄得。另一邊廂，是日有2個項目合共錄得3宗終止交易個案。

●西南九龍維港滙I兩房1,075萬沽

●西營盤15 WESTERN STREET增2宗取消交易

萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，最新錄得2宗取消交易個案，包括7樓D，實用面積213方呎，開放式間隔，於2020年1月以673.9萬沽出，當時呎價約31,638元。而8樓B室，實用面積340方呎，一房間隔，曾於2020年8月以992.5萬元成交，當時呎價約29,191元。

該盤同時修改價單將上述2個單位定價上調。其中，7樓D室的定價由732.5萬元提價3.6％至759萬元，而8樓B室的定價由1,115.1萬元提價約6.7%至1,190.3萬元，即供最高折扣優惠為16％。2伙單位現已暫停出售，並於下周二(29日)恢復出售。此外，價單亦新增1,156天先住後付付款計劃，設6％折扣優惠，部分價單另增設提前入住優惠。

●長沙灣愛海頌三房單位終止交易

●將軍澳海茵莊園一房售651.3萬元

●啟德嘉峯匯單日沽出4伙

上述沽出的單位包括1A座6樓B室，實用面積443方呎，採兩房間隔，原本於2019年12月以998.6萬元沽出，終止交易後，現時以1,110萬元再售出，最新呎價約25,056元，成交價較2年多前高約11％。另外，1A座31樓D室，實用面積451方呎，兩房間隔，原本於2020年6月以1,196.4萬元售出，遭取消交易後，現時以1,267.1萬元再次沽出，最新呎價約28,095元，較對上一次成交價高約5.9％。

●白石角海日灣II連沽2伙 涉2,457萬

大埔白石角海日灣II周五(25日)沽出2伙，共涉約2,457.8萬元。其中，第8座3樓C室，實用面積1,062方呎，三房間隔，透過招標以1,488.5萬元成交，呎價約14,016元。而第11座12樓F室，實用面積585方呎，兩房連儲物室間隔，則以969.3萬元沽出，呎價約16,569 元。