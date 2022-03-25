大型屋宛減價吸客　杏花邨兩房戶累減53萬終沽出

疫情下港島大型屋苑都要減價吸客，柴灣杏花邨兩房單位，累減53萬元後，終以845萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨43座中層4室，實用面積約547方呎，兩房間隔，附有露台，叫價898萬元，因疫情及股市波動而調低叫價，累減53萬元，以845萬元易手，呎價約15,448元。

●世紀21北山嚴智贇指，天后聚龍閣中層C室，實用面積約763方呎，三房設計，望街景，以1,400萬元易手，呎價約18,349元，新買家為區外換樓客，原業主於2017年11月以1,338萬元購入，持貨不足5年帳面獲利62萬元，升值約5%，但扣除印花稅等近平手離場。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角建康花園高層B室，實用面積約598方呎，三房已改為兩房間隔，成交價為998萬元，呎價約16,689元，原業主原先叫價為1,100萬元，新近願意減價102萬元沽出。

●中原余煥銳透露，鴨脷洲海怡半島19座中層B室，實用面積約581方呎，兩房連儲物房間隔，望內街景，以938萬元易手，呎價約16,145元，新買家屬於用家，成交價低於估價。

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九龍區

●香港置業胡耀才表示，啟德嘉匯2座高層B室，實用面積約357方呎，兩房間隔，望河景，以約1.6萬元放租3個月後，吸引區外客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，以1.5萬元承租，呎租約42元。

●香港置業胡國安指，九龍灣德福花園3月暫錄6宗買賣，其中U座低層6室，望內園景，兩房間隔，實用面積約494方呎，以700萬元放盤1個月後，獲外區客洽詢，業主減價15萬元，最終以約685萬元成交，呎價約13,866元，低市價約3%，新買家為上車客。

●中原黎浩棠稱，紅磡海逸豪園3月暫錄4宗買賣，當中15座中層B室，實用面積約1,104方呎，套三房間隔，另設工人套房，擁海景，最初開價2,350萬元，議價後以2,250萬元成交，呎價約20,380元。

●香港置業劉顯表示，旺角利奧坊．凱岸3月暫錄6宗租務成交，較上月同期上升，包括2座低層J室，實用面積約249方呎，以月租1.5萬元放盤約2日後，獲外區客接洽，業主見租客背景良好，減至1.3萬元租出，呎租約52.2，較市價低約10%。

●利嘉閣鄭運就指，西南九龍匯璽5B座中層J室，實用面積約346方呎，套一房間隔，望市景，去年11月尾放盤，原先叫價900萬元，至日前以848萬元交吉易手，減價52萬元或約5.8%，呎價約24,509元，原業主於2018年9月以約803萬元購入，約3年半帳面獲利45萬元，升值約5.6%。

●利嘉閣劉信仁透露，長沙灣愛海頌5座高層C室，實用面積約484方呎，兩房間隔，日前以1.9萬元獲承租，呎租約39元，屋苑現時約有9個兩房單位放租，月租叫價由1.8萬元起，三房租盤則有約8個，入場月租由2.8萬元起。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍3月暫錄23宗買賣，已超越上月全月22宗，碧海藍天本月暫錄得6宗，平均實用呎價約17,831元，其中2座中高層D室，實用面積約505方呎，兩房間隔，去年9月開價980萬元，近日調整至940萬元即獲洽購，議價後售920萬元，呎價約18,218元。

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新界區

●中原范德輝稱，青衣盈翠半島3月錄得4宗買賣，全屬三房單位，包括6座低層G室，實用面積670平方呎，套三房間隔，叫價1,190萬元，減價30萬元，以1,160萬元沽出，呎價約17,313元，新買家為同區換樓客，原業主於2019年2月以1,050萬元買入，持貨約3年帳面獲利110萬元。

●中原趙志賢表示，青衣曉峰園剛錄得3月首宗買賣，單位為6座中層E室，實用面積約1,058方呎，套三房連多用途房間隔，叫價約1,468萬元，減價80萬元，至1,388萬元沽出，呎價約13,119元，新買家為換樓客，被新按保措施吸引，見最近市況逐步好轉，考慮不久便決定承接。

●美聯戴偉強透露，荃灣萬景峯3月錄得7宗二手買賣，而睇樓量亦較月初升近兩成，該盤1座中層C室，實用面積約831方呎，早前開價約1,630萬元放售，累減約80萬元，剛以1,550萬元成交，呎價約18,652元。

●中原黃德純指，荃灣區睇樓量陸續回升，相比月初升幅約1倍，荃灣中心本月錄得約10宗買賣，包括4座頂層連天台戶，實用面積約362方呎，兩房間隔，開價520萬元，經上車客議價後，減價15萬元，以505萬元成交，呎價約13,950元。

●中原黃政遠表示，葵涌區3月累錄約25宗買賣，而上半月只有約5宗，下半月交投急增4倍，區內雍雅軒2座高層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，2月叫價650萬元，單位屬少有高層放盤，新近以625萬元沽出，呎價約13,982元，較銀行估價約640萬元，略低約2%。

●中原黃惠霞表示，葵涌華景山莊今年首季只錄得4宗買賣，屋苑19座頂層連天台戶，實用面積約1,057方呎，套三房加工人套房廁間隔，擁1,184方呎天台，售價1,445萬元，呎價約13,671元，原業主於2015年8月以1,118萬元買入，持貨逾6年半帳面賺327萬元，單位升值約29%。

●祥益林英傑稱，屯門居屋兆安苑F座中層3室，實用面積約563方呎，兩房間隔，新租客為區內客，業主有1,000元的議價空間，遂便決定以月租1.1萬元租入，呎租約19.5元。

●中原李美賢指，屯門綠怡居3座高層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價690萬元，經議價後，累減50萬元，以640萬元沽出，呎價約12,574元，新買家為90後上車客，見疫情下樓價回落，決定把握時機置業，迅速落實承接。

●祥益黃文樂透露，屯門盈豐園1座低層A室，實用面積約390方呎，日前獲區內首置客垂青，加上原業主增加議幅，減價7萬元，上述買家遂便決定即睇即買，以448萬元購入自用，呎價為11,487元。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋悅湖山莊11座高層A室，實用面積588方呎，三房間隔，區內客表示熟悉區內環境，而業主考慮到租客有良好職業背景，提供500元的議價空間，上述租客遂便以1.2萬元租入，呎租約20.4元。

●美聯梁浩文指，屯門居屋兆禧苑C座高層9室，實用面積約363方呎，一房間隔，在已補價自由市場以435萬元售出，呎價約11,983元，原業主在2016年9月以290萬元購入，持貨約5年多帳面賺145萬元，物業升值約50%。

●美聯何啟邦表示，屯門邁亞美海灣6座低層D室，實用面積約515方呎，兩房間隔，原業主兒子因移民遷出上址，年初開價約580萬元放售，至本月下調至約560萬元，區內上車客由農曆新年期間開始睇樓，期間因疫情嚴重一度暫停，近日有見樓價回落，加快入市決定，議價後以545萬元成交，呎價約10,583元，低市價約6%。

●美聯蘇哲熙表示，天水圍栢慧豪園1座高層D室，實用面積約677方呎，套三房設計，同類型租盤向來少有，租客睇樓後即與業主議價，最終累減近8%，以月租1.68萬元成交，呎租約24.8元，較市價低約5%。

●中原馬斯力稱，天水圍嘉湖山莊3月累錄29宗買賣，業主議價空間大約有3%，賞湖居6座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，去年12月叫價670萬元，今年2月中減至640萬元，近日經洽購後，最終減至605萬元沽出，呎價約10,980元，新買家為區內租客，覓盤約三個月，因上址附有裝修，考慮不久決定承接。

●美聯湯鈞指，元朗泉薈1座高層C室，實用面積約492方呎，早前開價約650萬元放售，吸引區內首置客洽商承接，雙方議價後終以636萬元成交，呎價約12,927元，原業主於2011年2月份以約308.2萬元購入，轉手帳面獲利約327.8萬元，期間升值逾1倍。

●中原林頌宜稱，元朗蝶翠峰16座高層D室，實用面積約532方呎，兩房間隔，叫價620萬元，議價後以613萬元易手，呎價約11,523元，新買家為上車客，見近日市場氣氛改善，樓市成交加快，擔心樓價反彈，迅速拍板購入上址，元朗區3月累錄逾90宗二手買賣。

●中原譚秀琼表示，上水天巒日內瓦大道東單號屋，實用面積約2,792方呎，連約2,857方呎花園，開價約8萬元，議價後以7.5萬元租出，呎租約26.9元，業主則於2020年以4,348萬元購入。

●中原張曼筠稱，粉嶺帝庭軒3月暫錄約兩宗買賣，屋苑3座中層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，開價約608萬元，議價後以590萬元獲承接，呎價約14,081元，新買家為同區客，購入單位作長線投資之用。

●中原黃達雄指，大埔中心3月暫錄約5宗買賣，單位為21座高層B室，實用面積約315方呎，原則兩房改一房，開價約510萬元，近日雙方議價後以473.8萬元沽出，呎價約15,041元，新買家為上車客。

●中原徐家倫表示，大埔白石角區3月暫錄約12宗二手買賣，其中逸瓏灣8佔錄4宗，包括3B座中層D室，實用面積約494方呎，兩房間隔，開價約850萬元，最終零議價售出，呎價約17,206元，新買家為用家，原業主於2019年以約655萬元購入，持貨約3年帳面獲利約195萬元，升值約30%。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田御龍山7座低層B室，實用面積約1,011方呎，套三房連工人房間隔，望河景，放盤8個月，叫價1,880萬元，累減150萬元，終以1,730萬元沽出，減幅約8%，呎價約17,112元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城50座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤約個半月，當時叫價570 萬元，以530萬元沽出，減價40萬或減幅約7%，呎價約17,434元，原業主於2019年2月購入上址，當時作價505萬元，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利25萬元，單位期內僅升值約5%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒1座低層B室，實用面積414方呎，兩房間隔，放盤3星期，原先叫價828萬元，減價40萬元，以788萬元沽售，呎價約19,034元。

●中原侯惠良透露，大圍居屋雲叠花園3座高層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，開價約660萬元，已補價自由市場價以600萬元易手，呎價約14,019元，新買家為用家。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦泰苑L座低層1室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景。未補價第二市場原先叫價508萬元，放盤半年，減價18萬，終以490萬元沽出，呎價約9,478元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋富輝花園2座中層C室，實用面積約570方呎，三房間隔，望山景，已補價自由市叫價750萬元，放盤兩個月，經議價後以735萬元 成交，呎價約12,895元。

●美聯陳德涪稱，馬鞍山海典灣1座中層A室，實用面積約687方呎，套三房連儲物室間隔，議價後以月租2.32萬元成交，呎租約33.8元，業主於2002年4月以269.7萬元購入。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山3月暫錄約60宗二手買賣，其中翠擁華庭暫錄3宗，屋苑15座中層A室，實用面積約675方呎，三房間隔，開價約1,000萬元，議價後連車位以923.8萬元易手，呎價約13,686元，原業主於1999年以320.4萬元購入單位，持貨約23年帳面獲利約603.4萬元，單位升值約1.88倍。

●中原陳沛堯稱，清水灣傲瀧F座一伙花園複式戶，實用面積約2,357方呎，四房雙套房間隔，另設儲物房及工人套房，擁600方呎花園，以9萬連雙車位租出，呎租約38元，受疫情影響，外區客追捧低密度物業，即睇即租。

●利嘉閣黃金欽指，將軍澳維景灣畔9座中層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，新近以868萬元沽出，呎價約17,430元，屋苑3月暫錄12宗二手買賣，現時約有287個二手盤，叫價由750萬元起。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳慧安園4座高層F室，實用面積約502方呎，三房間隔，新近以748萬元易手，呎價約14,900元，屋苑現時約有50個單位放售，叫價由610萬元起。