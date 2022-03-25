中國奧園或延遲發布業績　積極討論資本重組

該企表示，近期新冠疫情個案激增，實施疫情防控檢疫措施，集團就截去年度業績的準備及財務報表編制工作被嚴重推遲。由於去年第4季以來集團經營環境的變化，公司管理層需要更多時間來評估潛在減值撥備，該等潛在減值撥備可能對去年度業績產生重大影響，再加上公司的核數師需要根據集團目前的流動資金狀況進行額外的審核程序。

此外，奧園披露，在法律顧問及財務顧問的協助下，正在持續評估集團的流動資金狀況，並制訂一個重組計劃，為所有利益相關方提供一個協商一致的解決方案。截至公告日期，該項工作仍在進行。公司仍繼續與境內及境外債權人進行建設性對話，以穩定局勢並為集團保值。此外，集團正在積極與潛在投資者討論有關資本重組的問題，作為實施債務重組的一部分。截至公告日期，集團尚未與投資者訂立具有法律約束力的協議。