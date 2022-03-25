內地兩交易所明確CDR升跌幅限制

上海及深圳交易所周五分別發布通知，有關境外證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法》。滬深兩市交易所對中國預託證券(CDR)交易均實行價格升跌幅限制，升跌幅比例為10%；當兩所全日休市達到或超過7日，其後首個交易日的升跌幅比例則為20%等。外界視為因應中概股「回A」熱潮 ，明確CDR上市條件。

據通知，境外發行人申請CDR首次在兩市交易所上市，須符合的條件包括市值標準(發行申請日前120個交易日按基礎股票收市價計算的境外發行人平均市值，不低於200億元人民幣)、上市年限(境外上市滿3年)、申請上市CDR數量的初始規模(5,000萬份及對應的基礎股票市值不少於5億元人民幣)。還規定了交易所審核的相關事項，明確了CDR建立初始流動性的相關要求及上市申請文件和披露事項。

交易特定規定方面，投資者當日買入的CDR，不可同日賣出。個人投資者申請權限開通前20個交易日，證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於50萬元人民幣；參與證券交易24個月以上；沒有嚴重的不良誠信記錄；沒有境內法律、該所業務規則等規定的禁止或限制參與證券交易的情形。