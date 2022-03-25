信德去年多賺2.66倍　不派息

董事總經理何超瓊於業績公告內表示，新冠肺炎疫情這場衞生危機在2021年已經進入第2年。2021年上半年，隨着疫情所引致的阻礙減弱，經濟有所逐步回升，縱然邊境長期關閉，因社交距離措施放寬，社會局部回復正常，令零售事業恢復以及失業率下降。相對而言，下半年Delta及Omicron變種病毒的肆虐令挑戰增加，由在中國內地的零星爆發，以至到12月時第5波疫情在香港全面爆發，令多個經濟範疇前景暗淡。

集團多個海外住宅項目的銷售收入，令地產部門業績比2020年同期有所改善。去年集團有14個濠珀及123個濠尚的單位已入帳確認。而於橫琴綜合發展項目售出的421個住宅單位，已開始把售出的單位交付予買家。在新加坡，已售出31個柏皓的單位，當中包括3個頂層單位，以及2個蘭心居的單位。隨着商業活動的重啟，衰退壓力有所減弱，集團物業投資組合的租金收入錄得令人滿意的改善。

不過，展望未來，她預期，住宅物業銷售在2022年將充滿挑戰。Omicron病毒株的威脅加上利率攀升、新加坡住宅市場的降溫措施，以及中國內地對房地產發展商收緊借貸的政策，為未來的復甦帶來重大阻礙。

何氏續指，自去年12月底，Omicron病毒在香港及華南肆虐，使本來已不堪一擊的酒店及消閒和旅遊業雪上加霜；2021年年初時的逐步復甦後，疫情在多個中國內地省份出現零星復發，政府呼籲市民「在地」度假，導致在預期的旺季包括澳門的暑假、北京的寒假及冬奧期間，因跨省遊暫停，出現大量預訂被取消。在如此富挑戰的情況下，雅辰繼續透過精簡酒店營運架構和調整人手，以減輕虧損。2021年12月，雅辰推出臨港東縵國際公寓，並將在2022年推出5間新酒店，其中4間位於上海。

另外，因海路口岸自2020年2月起關閉，令信德的運輸部門嚴重受創。縱然面對疲弱的區域及國際旅遊市場，噴射飛航加強與中國內地的夥伴合作，管理其在香港及澳門的客船服務，以開發往來珠海及兩個特區的航線。部門繼續推行嚴謹的節省成本措施，以駕馭此低潮，並為復航作準備。同時，部門將跟策略夥伴香港中旅加強整合兩者的陸路和海路資源，讓疫情過後，更好地服務大灣區內不斷變化的區域交通需求及出行習慣。